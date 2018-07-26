Исследование Роскачества: выбрано лучшее сливочное масло жирностью 82,5 процента в 2018 году

СЕГОДНЯ 08:49 2018-07-26T08:52:19+03:00

Опубликован рейтинг качества сливочного масла этого года. На что обращать внимание в магазине при покупке

Изменить размер текста: A A

Уж сколько раз мы ругали молочную продукцию - с ней постоянно что-то не то, то сметана с растительными жирами, то творог с неприятными бактериями, то у масла проблемы. И вот очередное исследование Роскачества, в котором проверили более 70 различных, в том числе региональных, марок традиционного масла 82,5%.

И о чудо! Все в порядке. То есть на самом деле все: если два года назад, в 2016 году, микробиология масла подкачала, то сейчас все в полном порядке - по всем 68 пунктам безопасности. То есть никаких вредных бактерий, в том числе болезнетворных, никаких токсичных бактерий, антиботиков.

Не подвела и жирность: всего 4 из 74 марок масла чуть не дотянули до 82,5 процентов жирности, при том, что большинство даже слегка перешагнули за этот рубеж. Массовая доля жира не соответствует у марок: «Бежин луг» (80 %), «Село зеленое» (79 %), «Шекснинский маслозавод» (80 %), Goodness farm (79 %). У этих же марок повышенная доля влаги (в процессе производства масла вода отделяется от жира, но производитель может оставить в нем больше влаги - это приводит к снижению содержания жира и, соответственно, уменьшает себестоимость масла).

Но самое удивительное - никаких растительных жиров! Фальсификатов не нашли!

Так что нам остается дружно и радостно вздохнуть, без опаски покупать масло жирностью 82,5 процента любых марок.

САМЫЕ ЛУЧШИЕ

Лучшим маслом на российском рынке по итогам всех исследований стали 22 товара из 74 – их качество превышает действующие ГОСТы: «Братья Чебурашкины» (претендует на Знак качества как самое лучшее), «Асеньевская ферма», «Брест-Литовск», «Волгородские традиции», «Домик в деревне», «Карат», «Перекресток», «Правильное масло», «Простоквашино», «Ровеньки», «Рузское», «Савушкин», «Тысяча озер», «Усадьба Ильинское», «Ферма», «Экомилк», «Экомилк традиционное», Arla Natura, Belorus export, Fine Life, Gudberg, Lattesco.

Причем еще два года назад у трех марок («Правильное масло», «Тысяча озер» и Arla Natura) были нарушения оп некоторым параметрам. Рынок меняется, производители следят за качеством!

Эксперты рекомендуют: как правильно выбрать традиционное сливочное масло

1. Температура при хранении.

Чтобы никакие болезнетворные бактерии не начали развиваться в масле, температура хранения должна быть правильной на всем этапе - от производства до прилавка магазина. На полке магазина она не должна превышать +6 градусов.

2. Цена на вкус не влияет

А вот на жирность и безопасность - стоимость может повлиять. Так у самого дешевого (78,5 рублей за 100 г) есть нарушения по жирности и влаге.

Самым вкусным маслом, по мнению профессиональных дегустаторов, стало масло «Коровка из Кореновки» (87,2 руб. за 100 г, Краснодарский край) – оно же самое дешевое среди масел, полностью соответствующих требованиям по качеству.

Следом за ним в рейтинге самого вкусного масла – «Братья Чебурашкины» (88 рублей за 100 г; МО).

Третье место в тройке самых качественных, но недорогих – «Ностальгия» (93,89 руб. за 100 г; Саратовская область).

3. Фольга лучше пергамента

Фольга по сравнению с более «модным» пергаментом обеспечивает лучшую сохраняемость масла, так как задерживает испарение влаги. Фольга также защищает продукт от фотоокисления. Именно из-за света в масле начинают происходить окислительные процессы, из-за которых появляется штафф – полупрозрачный желтый или просто отличающийся по цвету слой на поверхности масла.

МЕЖДУ ТЕМ

Роскачество рассказало, где в России хлеб самый хороший

86% белого хлеба и булок в России – качественные и выпекаются без нарушений. Такой вывод сделали эксперты «Роскачества». В течение года они исследовали 176 торговых марок в 62 регионах страны. Батоны подвергали тщательной проверке. В том числе на наличие пестицидов, фосфатов и прочей «химии». Определяли степень натуральности продукта, придирчиво разбирая каждый ингредиент. Наконец, тестировали на вкус и даже цвет (подробности)

Роскачество проверило молоко: в трети образцов нашли сухое молоко и растительные жиры

К счастью, все проверенные образцы, закупленные в Центральном округе, даже фальсифицированные - для нас безопасны (подробности)