"Усыновляя Дари, мы не знали, как тяжело она больна"

Мама и папа Цыдыповы очень любят детей, поэтому родили троих и не пожалели об этом, даже когда у средней девочки диагностировали ДЦП (детский церебральный паралич). Любящие родители не отчаялись. Они радовались здоровью старшей и младшей и мужественно боролись за успехи средней. В результате о болезни девочки сейчас напоминает только легкая хромота. Она на отлично закончила школу и поступила в институт. Но не успели родители счастливо выдохнуть, как случилась беда – пожар. В нем погибла младшая дочка вместе с бабушкой.

Горе было страшным. И тогда было решено взять в семью сироту. Дари был всего месяц, когда ее забрали ее из Дома малютки. Счастью родителей вновь обретших «младшенькую» не было предела! А через месяц им объявили приговор: «Тяжелая патология тазобедренных суставов, двусторонний вывих, пожизненная инвалидность, обездвиженность».

Жестоко спрашивать у родителей, решились бы они на усыновление, зная о диагнозе девочки? Возможно, и нет, после всего пройденного в борьбе за здоровье средней дочери сил осталось мало. Но главное не это. Главное, что, даже узнав, не отказались! Даже несмотря на страшное: «…имейте в виду, у нас это не лечат».

«Двусторонний врожденный вывих тазобедренных суставов» - только звучит не очень страшно. На деле это очень тяжелый порок, который влечет за собой пожизненную инвалидность, частичную обездвиженность и боль при любом движении. В случае Дари все это помножено на десять.

Потому что кроме врожденного вывиха, у нее полностью отсутствуют суставные чашечки. В результате все попытки вправить суставы на место будут безуспешными - костям просто нечем закрепиться в нужном положении, и они выходят из него при первом же движении. Причем, любое движение, а тем более попытка встать причиняет девочке сильную боль. Но и это не все…

Как выяснилось, в нашей стране проблему Дари пока не решают. То есть наши доктора прекрасно знают, что именно необходимо, начиная с изготовления имплантов из собственных тканей ребенка и заканчивая сложным комплексом реабилитационных мер, чтобы кости приняли нужное положение и все ткани при этом прижились. Но чтобы сделать это, не хватает ни опыта, ни медицинских технологий. Такое лечение применяют за границей, но стоимость исчисляется тысячами долларов. Самую приемлемую цену назвала клиника Хадасса (Израиль). Это 29 447 долларов. Такова цена за то, чтобы Дари смогла ходить и избавилась от жуткой, преследующей ее боли.

Родители в растерянности. Они вновь готовы бороться. Но как? Со средней девочкой хоть что-то зависело от них, и они делали все возможное. А тут… Папа работает прорабом на стройках, мама ухаживает за ребенком-инвалидом. Необходимую сумму им самим не собрать. Но они достойны поддержки уже просто потому, что любят и не бросают детей. Пожалуйста, помогите!

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