Меч Минина и Пожарского

Теперь кажется, что замечательный памятник всегда стоял на этом месте, где мы привыкли его видеть, - подле храма Василия Блаженного. Но это не так. Здесь он обосновался лишь в 1931 году, а до этого возвышался около Торговых рядов - нынешнего ГУМа. И расположение вполне удачное - автор памятника Иван Петрович Мартос отстаивал в споре аж с императором Александром I, считавшим, что такой памятник должен возвышаться посреди Красной площади спиною к Кремлю. Убедительностью, горячностью даже скульптор склонил самодержца на свою сторону. Да и как спорить, ежели Мартос после призыва Василия Попугаева, члена Вольного общества любителей словесности, наук и художеств, соорудить памятник великим людям, спасшим Отечество в 1612 году от нашествия поляков, Смуты и полного разорения, на свой страх и риск создал модель памятника и открыл всеобщему обозрению на выставке Академии художеств…

Памятник редкостной силой своей выразительности равнодушным никого не оставил. И дело решилось!

Первый в Москве и первый в русском монументальном искусстве памятник герою из народа был поставлен. А и правда народные герои - Козьма Минин был нижегородским посадским. Все, чем обладал он и что скопил за всю предыдущую жизнь, исключая разве что дом свой, отдал Минин в ополчение против иноземных захватчиков, засевших в Московском Кремле. Будучи по правую руку от князя - Дмитрия Михайловича Пожарского, привел Второе - и уже победное - ополчение против польских захватчиков.

Но вернемся к памятнику. Он изображает исторический момент, когда Минин, указывая рукой на Москву, истекавшую кровью - полтора года непрерывных боев в центре города, вручает князю Пожарскому старинный меч, призывая князя встать во главе русского войска. Князь приподнимается на ложе - в московских боях он был тяжело ранен…

Все просто в памятнике, предельно ясно, но и какая одухотворенность при том!

Не оторвать взгляда и от рельефов на постаменте: раскаленные страницы истории… На лицевой стороне постамента из красного финского гранита изображается сбор ценностей на ополчение. Тут и отец, приведший двоих сыновей в ополчение. Кстати, в образе отца скульптор изобразил себя.

Памятник открывался при неимоверном стечении народа на Красную площадь. Только посреди площади оставили проход для парада гвардии и праздничного шествия военного оркестра.

...Минин и Пожарский держат меч в ножнах. Но в любой час готовы поднять его.