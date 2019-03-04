«Снимала мужу квартиру, кормила его, и теперь я же скотина!»: зареванная «ранетка» Евгения Огурцова рассказала о том,как супруг подло поступил с ней

Евгения Огурцова, рыженькая хохотушка из группы «Ранетки» всегда производила впечатление баловня судьбы. В начале 2000-х на пике популярности группы ее караулили у подъездов десятки поклонников, она была лицом несколько брендов и казалось, что дальше ее жизнь будет только лучше. Однако, слава группы утихла, а сами девушки попробовались найти свое счастье в удачном замужестве. Но увы! – не у всех получилось. У Евгении Огурцовой быстро распался первый брак, потом начались проблемы со зрением, один глаз девушки почти не видет, деньги стало зарабатывать все труднее на немногочисленных корпоративах, а тут еще и второй муж – Анатолий Рамонов без объяснения причин решил оставить семью. Как рассказала сама Евгения, однажды она пришла домой, а он собирает свои вещи. При этом благоверный заявил, что ему нужны будут деньги на то, чтобы снять жилье и что-то есть, поэтому жена должна ему помочь. «Ранетка» отдала ему 30 тысяч рублей и помогала в дальнейшем, поэтому особенно обидно было увидеть ей в инстаграме, как он хвалиться тем, как теперь он счастливо живет без нее и их сына.

По словам Огурцовой, супруг совершенно не интересуется здоровьем своего сына, хотя в социальных сетях пишет о том, как сильно любит его. Своим подписчикам певица сообщила, что у Максима пневмония. Она вынуждена водить ребенка по врачам и покупать дорогостоящие лекарства, в то время как муж «отдыхает» от своей супруги и нисколько не скрывает этого.

Женя Огурцова не смогла сдержать слез и записало видео на камеру, где поделилась с подписчиками своей болью.

«Я снимала мужу квартиру, кормила его, и теперь я же скотина!», - возмущена певица.

Поклонники в комментариях попытались успокоить заревенную солистку когда-то популярной группы, заверив, что этот период она переживет, а вот супруга судьба еще за его поступки накажет.

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По словам «ранетки», болезнь является очень редкой — во всей столице ей страдает не более 50 человек. Причиной недуга могла стать генная мутация.

«Молюсь о том, чтобы болезнь не перешла на правый глаз, ведь болезнь прогрессирует. Врачи долго не могли поставить мне диагноз лишь по той причине, что такое заболевание считается очень редким. Насколько мне известно, в Москве порядка 50 людям поставили аналогичный диагноз. Пока никто не может объяснить, что стало причиной развития патологии. Врачи не исключают того, что всему виной генная мутация. Скоро я поеду к генетикам, сдам кровь на анализ, и все должно проясниться», — призналась Огурцова. (подробности)