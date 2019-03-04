Новые научные данные: обычный кофе и декаф одинаково продлевают жизнь

Кофе и алкоголь продолжают соревнование по количеству посвященных им научных исследований. На днях бодрящий напиток чуть вырвался вперед, заполучив в свою пользу очередную научную работу. Ее авторы, специалисты нескольких научных и медицинских центров Китая, провели масштабное исследование, чтобы сравнить: какой кофе работает лучше - традиционный с кофеином или декаф?

Ученые проанализировали истории жизни более 10 миллионов 100 тысяч людей по всему миру (!). По каждому были данные об употреблении кофе: пьет ли и сколько, с кофеином или без. Выяснилось, что:

- у кофеманов, ежедневно выпивающих до 3 чашек кофе, смертность от всех заболеваний ( all-cause mortality) снижена в среднем на 13%;

- этот результат одинаков для тех, кто наслаждался традиционным кофе и декофеинизированным напитком.

ПЛЮС ПОЛТОРА ГОДА ЖИЗНИ, МИНУС ЦИРРОЗ ПЕЧЕНИ

Продление жизни с помощью кофе, безусловно, очень приятный способ. Вместе с тем эксперты по антивозрастным технологиям советуют не обольщаться: те самые 13% это плюс 1,6 года жизни. Не сказать, чтобы радикальное продление. Но, с другой стороны, каждый дополнительный год жизни это ценность. Особенно с учетом того, что речь идет не о немощной старости, а именно о здоровом периоде жизни: доказано, что кофе снижает риски болезней Альцгеймера, Паркинсона. А также кофеманы реже болеют некоторыми видами онкологических заболеваний.

И еще один вдохновляющий эффект: доказано, что у лиц, злоупотребляющих алкоголем и одновременно регулярно употребляющих кофе, гораздо реже развивается цирроз и рак печени (риск снижается на 40%). Но есть и другая, куда менее приятная закономерность: у кофеманов-курильщиков ощутимо подскакивает риск рака легкого.

КОРТИЗОЛ ТУТ НЕ ПРИ ЧЕМ

В то же время у каждой медали две стороны. Известны и возможные неблагоприятные последствия, противопоказания для употребления кофе. Часть из них - мифы, подчеркнула в одном из интервью «КП» генетик, врач-эндокринолог Лариса Бавыкина. Например, в Интернете часто можно встретить страшилку: кофе, будучи стимулятором, провоцирует выработку «гормона стресса» кортизола. Он, в свою очередь, запускает усиленную выработку адреналина. В итоге, если пить кофе каждый день, гормоны постоянно будут держать организм в стрессе, приводя к нервным срывам, бессоннице и тревожности.

- Совсем не так, - поясняет Лариса Бавыкина. - Исследования показали, что кофеин вообще никак не связан с выработкой кортизола и адреналина. Кофе не только не способен «загнать в стресс», а наоборот, согласно научным данным, способствует повышению настроения за счет воздействия на дофаминовые рецепторы в мозге.

Однако есть и оправданные опасения, на которых построены обоснованные противопоказания пить кофе. В частности:

- если человек болен подагрой (это поражение суставов из-за отложения солей мочевой кислоты), то кофеин может усугубить болезнь;

- кофеин может вызвать преждевременные роды в 1 и 2 триместре беременности;

- если у пациента тиреотоксикоз, то есть заболевание, при котором щитовидная железа выделяет избыточное количество гормонов, и наблюдается повышенное сердцебиение, возбудимость, нервозность, то врачи-эндокринологи рекомендуют ограничить кофе либо вообще воздерживаться от напитков с кофеином;

- также есть данные, кто кофе может повышать артериальное давление у пациентов с гипертонией, способствовать развитию тревоги и бессонницы у лиц, склонным к таким нарушениям.

ВМЕСТО ВЫВОДА

Хорошая новость заключается в том, что большинства возможных неблагоприятных последствий можно избежать, если пить кофе без кофеина. И при этом положительные эффекты напитка сохранятся! А именно, если до сих пор были предположения, что декаф, как и традиционный кофе, помогает защите от болезней Альцгеймера и Паркинсона, то теперь польза декофеинизированного кофе расширена. Доказан его, пусть и небольшой, но жизнепродлевающий эффект.

Кстати, любителям чая тоже расстраиваться не стоит. Вполне возможно, что он продлевает жизнь не меньше, а то и больше кофе. Но уж такая у него судьба - исследователей чай пока интересует куда меньше, чем кофе и алкоголь.