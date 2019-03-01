Целители-мошенники выманили 5 миллионов рублей у разбитого горем предпринимателя

У Артёма Арабова в жизни всё складывалось хорошо: успешный рекламный бизнес, жена и двое детей. В 2015 году на новогодние праздники семья поехала на отдых в Италию. Там они и узнали счастливую новость — у них будет третий ребенок. Радостная семья вернулась на родину, 10 января семья прибыла в Ростов и поехала на машине домой в Краснодар. В тот день поднялась сильная снежная буря. До дома оставалось всего несколько часов езды, но водитель не справился с управлением и вылетел на встречную полосу. В машину, где находилась семья Арабова, врезался Фольксваген. Никто не пострадал. Никто кроме Юлии. Она погибла. Погибла не только его любимая жена и так и не родившийся ребёнок, но и все мечты на светлое будущее. Артём потерял смысл жизни и впал в глубокую депрессию. Так он и попал в руки двух краснодарских мошенников.

«Они говорили мне, что гибель моей жены не случайна. Эту аварию, как будто бы, подстроил мой старый знакомый и они пообещали наказать его», - рассказывает «КП» Артём Арабов.

Артём Арабов с женой и дочками.

В Краснодаре расположился центр развития «Эра водолея», который занимается духовными практиками. В нем практикуют ведические учения, вегетарианство и проводят разные сомнительные семинары. Жанна Ковалевская работала там обычным кассиром. В центре она и познакомилась с Николаем Гордиком, который называл себя«лекарем». Коля утверждал, что лечит руками. Клиентов было много - на жизнь хватало. Предприимчивая Жанна после нескольких месяцев работы в «Эре водолея» поняла, что с людей, которые приходят туда, можно вытянуть побольше денег. Вместе с Колей они и придумали «Орден Феникса». Жанна из кассира превратилась в экстрасенса, а Николай из обычного лекаря в колдуна. Вдвоём они начали потихоньку переманивать людей из «Эры водолея» к себе. И там уже они не ограничивались безобидными семинарами, массажами и уютным поеданием вегетарианской пищи. Шайка использовала жесткие методы: вводила своих клиентов в гипноз и в этом состоянии начинала морально издеваться над человеком, говоря ему, что вся его жизнь ничтожна и сам он нуль на палочке. Униженный человек начинал плакать и тут экстрасенсы говорили, что не всё так плохо и они готовы помочь ему. Обманутые и отчаянные люди с радостью хватались за этот спасательный круг. И попадались на крючок. Мошенники тянули с жертв деньги разными способами: освящали дом, проводили сеансы очищения, продавали амулеты . Всё это, естественно, за кругленькие суммы.

«Они пробивают человека, узнают о нём, как можно больше и начинают доить его. Так и случилось со мной», - говорит Артём.

Предприниматель познакомился с «Орденом Феникса» через массажиста Вадима Смирнова. Артём часто ходил к нему на массаж в «Эру водолея». Добрый массажист и насоветовал ему обратиться к экстрасенсам. После нескольких посещений Жанна и Николай поняли, что мужчина при деньгах. Артём рассказал им про роковое ДТП, в котором погибла его жена Юлия. Экстрасенсы принялись обрабатывать его. Говорили, что эту трагедию подстроил его старый знакомый. По словам мошенников, они навели на него такие чары, что тот осознал свой страшный поступок и в безумстве побежал на кладбище замаливать грехи. Почти что полтора года Артём «лечился» в «Ордене Феникса». С бизнесом начались серьезные проблемы. Экстрасенсы заявили, что бизнес-партнер обманывает его и приказали поссориться и разорвать все отношения. Артём покорно повиновался и продолжал носить своим добродетелям деньги. Так продолжалось бы еще очень долго, если бы не звонок девушки по имени Лада, которая немного проработала в «Ордене Феникса».

Вот так в Ордене практиковали формирование характера победителя.

«Она работала у них массажисткой. Девушка ничего и не подозревала о том, чем они занимаются. А как только узнала, то сразу же ушла. Именно Лада и открыла мне глаза на всё. Она позвонила мне и сказала, что Жанна и Коля просто обычные мошенники. Сначала я ей не поверил, но стал копаться, навел справки и всё-таки понял, что это обычные жулики. Я совсем расклеился после гибели жены и поверил этим шарлатанам», - рассказывает «КП» Артём.

После этого бизнесмен обратился в полицию. Оказалось, что он не первый, кто пострадал от помощи «Ордена Феникса». Артём рассказал нам о двух жертвах мошенников. Это молодая девушка Татьяна, которую бросил парень. В Ордене ей пообещали, что парень вернется и всё у неё наладится. Несколько месяцев обманывали и Виктора, занимающимся скупкой антикварных вещей. С деньгами у него всё было в порядке, а вот с женщинами не клеилось. Жанна и Николай пообещали ему, что помогут найти и приворожить для него невесту.

«Таких эпизодов у них много. Это только те, о которых я знаю лично», - говорит Артём.

В итоге правоохранители возбудили уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере. За период с сентябрь 2016 года по декабрь 2017 года они выудили у Арабова пять миллионов рублей. Но вот проблема — следствие ведется уже почти год, но Жанну и Николая всё никак не посадят. Парочка находится под подпиской о невыезде. Они по-прежнему занимаются своей преступной деятельностью и продолжают обманывать людей.

Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере.

“Все постоянно затягивают: отправляют какие-то запросы, не могут их найти по пару месяцев. А меня вообще отправили на психиатрическую экспертизу. Врачи признали меня полностью вменяемым. Сказали, что у меня серьезный посттравматический синдром, который я должен пережить через пару-тройку лет», - признается Артём.

Сейчас бизнесмен пытается привести свой бизнес в порядок, ведь после «советов» мошенников его прибыль упала в несколько раз. А еще Артём все свои силы бросил на воспитание двух дочек, которые каждый день напоминают ему о погибшей супруге.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Калининграде мошенники от имени Роспотребнадзора предлагают бизнесменам купить брошюры

С конца февраля в Калининградской области вновь активизировались мошенники, которые представляются сотрудниками Роспотребнадзора. Об этом сообщает пресс-служба ведомства (подробности)

Мошенники стали выманивать деньги с помощью рекламы в Google

Новый способ мошенничества набирает популярность. Всем желающим предлагают заработать деньги, пройдя небольшой опрос. Хакеры размещают объявление в поисковой системе Google, которая пока не предпринимает никаких мер по контролю своего контента (подробности)