В Москве презентовали книгу о народах «Азбука национальностей»

В городе, по праву считающимся одним из самых многонациональных городов страны, прошла презентация уникальной «Азбуки национальностей», изданной фондом «Международных интеграционных технологий». Представили ее авторы – Диана Федосова, художник-иллюстратор Данила Меньшиков, руководитель проекта Эмма Ларина, а также популярные артисты. Почетными гостями мероприятия стали известная телеведущая Светлана Сорокина, представители грузинской, армянской, ингушской диаспор и многочисленные посетители «Московского дома книги» на Новом Арбате.

«Азбука национальностей» - полноцветное красочное издание, знакомящее читателей с народами, живущими в нашей стране. По сути - первая и единственная книга, содержащая широкий спектр этнокультурных знаний: от истории этноса до элементов устного народного творчества. Издание будет полезно не только детям, но и взрослым, в первую очередь, учителям, которые смогут использовать этот материал в своей работе.

Организаторы превратили презентацию «Азбуки национальностей» в творческий вечер – знакомство с музыкой, песнями и танцами народов Кавказа. А ведущий мероприятия – певец и композитор Зариф Норов делился интересными фактами из жизни армян, грузин и ингушей. Эти три народа выбрали для первой из серии презентаций, которые пройдут в столице.

Гости услышали армянские и ингушские народные напевы в исполнении финалистки международного конкурса «Евровидение-2017», участницы проекта «Голос» Арцвик и Заслуженной артистки Ингушетии, финалистки проекта «Голос. Дети» Рагды Ханиевой, завораживающие звуки легендарного дудука, увидели зажигательную лезгинку, в исполнении солистов московского ансамбля «Адат», насладились грузинским многоголосьем в подаче непревзойденного ансамбля «Акапелла Сакартвело». Кстати, грузинское многоголосье - объект всемирного нематериального наследия ЮНЕСКО.

Певица Арцвик рассказала, что любовь к армянским народным песням у нее от бабушки, любившей их петь дома. Она посоветовала всем не забывать свою историю, корни, любить и ценить Родину, уважать культуру и обычаи других народов.

Гости мероприятия благодарили организаторов за возможность познакомиться с уникальным творческим наследием народов, веками живущих рядом с нами, многие вспоминали, что сами из интернациональных семей.

Презентация закончилась награждением победителей викторины по «Азбуке национальностей» и автограф-сессией авторов и артистов.

Приобрести такую книгу можно в сети магазинов «Московский дом книги» и других.