"Не думал, что столько неадеквата существует": Фадеев резко ответил на скандал с солисткой "Серебра"

Продюсер группы "Серебро" Максим Фадеев резко высказался по поводу скандала с бывшей солисткой Катей Кищук. Поклонники девушки взбунтовались из-за того, что у их любимицы якобы отобрали блог с миллионом подписчиков.

Маким Фадеев объяснил, что на самом деле, страница Кати Кищу никогда не была личным аккаунтом девушки. Блог создали в продюсерском центе, когда певица пришла в коллектив. После того, как исполнительница ушла из "Серебра", она стала пользоваться личной страницей.

"Не думал, что столько неадеквата существует. Но, оказывается, много неадекватных тетенек, которые до сих пор пишут, что я забрал у Кати Кищук аккаунт. Это очень смешно. Никто ни у кого ничего не забирал. Когда Катя пришла работать в группу «Серебро», мы открыли ей новый аккаунт, а свой она оставила себе. Она, уходя, оставила то, что принадлежало компании, а свой оставила себе", - заявил Фадеев.

fadeevmaxim Фадеев резко ответил на претензии фанатов

Он также отметил, что сама Кищук комментировала эту ситуацию: "Она миллион раз сказала, что никто ничего не забирал. Если вы уважаете ее слова, то пора успокоиться".

kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk___kkkk Народ требует вернуть старый состав группы "Серебро"

В конце ноября солистки популярного трио объявили о том, что уходят из группы. Ольга Серебякина, Екатерина Кищук и Татьяна Моргунова решили заняться сольным творчеством.

Продюсер проекта Максим Фадеев не растерялся и объявил новый кастинг в группу. Он превратил отбор в реалити-шоу, за которым могли наблюдать все желающие.

serebro_official_new Фанаты пришли в бешенство от новых солисток "Серебра"

Оно длилось несколько месяцев и в итоге новыми вокалистками группы стали Елизавета Корнилова, Ирина Титова и Марианна Кочурова. Девушки уже дали первый концерт в обновленном составе. Однако фанаты пришли в бешенство: "Почему они выглядят старше предыдущих?", "Полный отстой! Корнилова, выпрямите спину наконец!", "Страшные какие-то…", "Серебро" уже не то… Прощайте".