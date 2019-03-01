2019-03-01T15:32:57+03:00
Звезды

"Не думал, что столько неадеквата существует": Фадеев резко ответил на скандал с солисткой "Серебра"

Музыкант вынужден объясниться
Ольга ЛИБГАРДТ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Максим Фадеев. Фото Вячеслав Прокофьев/ТАССМаксим Фадеев. Фото Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Изменить размер текста:

Продюсер группы "Серебро" Максим Фадеев резко высказался по поводу скандала с бывшей солисткой Катей Кищук. Поклонники девушки взбунтовались из-за того, что у их любимицы якобы отобрали блог с миллионом подписчиков.

Маким Фадеев объяснил, что на самом деле, страница Кати Кищу никогда не была личным аккаунтом девушки. Блог создали в продюсерском центе, когда певица пришла в коллектив. После того, как исполнительница ушла из "Серебра", она стала пользоваться личной страницей.

"Не думал, что столько неадеквата существует. Но, оказывается, много неадекватных тетенек, которые до сих пор пишут, что я забрал у Кати Кищук аккаунт. Это очень смешно. Никто ни у кого ничего не забирал. Когда Катя пришла работать в группу «Серебро», мы открыли ей новый аккаунт, а свой она оставила себе. Она, уходя, оставила то, что принадлежало компании, а свой оставила себе", - заявил Фадеев.

fadeevmaximfadeevmaxim
Фадеев резко ответил на претензии фанатов
12938 отметок «Нравится»379 комментариевInstagram

Он также отметил, что сама Кищук комментировала эту ситуацию: "Она миллион раз сказала, что никто ничего не забирал. Если вы уважаете ее слова, то пора успокоиться".

kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk___kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk___kkkk
Народ требует вернуть старый состав группы "Серебро"
187676 отметок «Нравится»995 комментариевInstagram

В конце ноября солистки популярного трио объявили о том, что уходят из группы. Ольга Серебякина, Екатерина Кищук и Татьяна Моргунова решили заняться сольным творчеством.

Продюсер проекта Максим Фадеев не растерялся и объявил новый кастинг в группу. Он превратил отбор в реалити-шоу, за которым могли наблюдать все желающие.

serebro_official_newserebro_official_new
Фанаты пришли в бешенство от новых солисток "Серебра"
63 отметок «Нравится»2 комментариевInstagram

Оно длилось несколько месяцев и в итоге новыми вокалистками группы стали Елизавета Корнилова, Ирина Титова и Марианна Кочурова. Девушки уже дали первый концерт в обновленном составе. Однако фанаты пришли в бешенство: "Почему они выглядят старше предыдущих?", "Полный отстой! Корнилова, выпрямите спину наконец!", "Страшные какие-то…", "Серебро" уже не то… Прощайте".

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Мосгорсуд освободил из-под стражи бывшего сенатора от Карачаево-Черкессии Вячеслава Дерева
Военный эксперт рассказал о преимуществах С-500 «Прометей»
Стали известны номинанты премии «Большая книга»
Лавров: США могут решиться на военное вмешательство в Венесуэле
В первый день весны в Москву пришел снегопад
Центральный Банк аннулировал лицензию московского Жилстройбанка
Украина заняла первое место в мире по темпам заболеваемости корью в 2018 году
Вице-президент Венесуэлы призвала остановить вооруженный грабеж активов страны
В Минобороны РФ призвали командование США обеспечить безопасность эвакуации лагеря "Рукбан" в Сирии
МИД Пакистана: мы хотим жить в мире с Индией
В "Нафтогазе Украины" заявили о выигранном в Гааге иске, поданный против России из-за потери активов в Крыму
Турчинов сообщил об угрозе исчезновения украинской нации
Польша планирует потратить почти 50 млрд долларов на модернизацию армии
Большинство немцев высказалось в поддержку "Северного потока-2"
Мадуро поручил перенести офис PDVSA из Лиссабона в Москву
Эсминец США оказался между российских фрегатов в Эгейском море
Путин посетит открытие Всемирной зимней Универсиады в Красноярске
Песков: Путин и Кремль не могут вмешиваться в ситуацию с эквайрингом
В Индии назвали условие деэскалации напряженности в регионе
В московском метро мужчина потерял сознание и упал на рельсы
Песков: встреча Путина и Лукашенко может состояться хоть завтра
Пакистан частично открывает воздушное пространство страны
Пакистан готов принять Россию в роли посредника в конфликте с Индией
Военный самолет США провел разведывательный полет над Россией
В Кремле оценили идею создания единой валюты для России и Белоруссии
Россиян предупредили о новый вспышке лихорадки Эбола
Минтруд назвал регионы России с самым высоким уровнем безработицы
Заместители глав МИД России и Японии обсудят мирный договор 5 марта