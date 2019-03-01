2019-03-01T15:10:23+03:00
Экономика

Сбербанк снизил ставки по потребительским кредитам

Это временно: до 29 апреля 2019 года
Владимир НИКОЛАЕВ
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Сбербанк снизил ставки по потребительским кредитам.Сбербанк снизил ставки по потребительским кредитам.Фото: Олег ЗОЛОТО
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С 1 марта Сбербанк снизил ставки по потребительским кредитам с 12,9% до 11,9%. Речь идет о потребительских кредитах без обеспечения, размером от 300 тыс руб. и выдаваемых на срок от 3 месяцев до 5 лет.

При сумме кредита от 300 тыс. до 1 млн рублей ставки составят от 11,9% до 16,9%.

По кредитам свыше 1 млн рублей — от 11,9% до 12,9% для клиентов, получающих зарплату или пенсию на счета в Сбербанке, для остальных заемщиков — от 12,9% до 13,9%.

Ставки на кредиты до 300 тыс. рублей остались в прежнем диапазоне — 13,9—19,9% годовых.

Подать заявку на потребительский кредит можно в отделении банка, в веб-версии интернет-банка и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн» до 29 апреля 2019 года включительно.

В предыдущий раз Сбербанк менял ставки по кредитам в начале февраля. Тогда были отменены новогодние акции и ставки возросли, вернувшись к уровню конца 2018 года.

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Для покупки квартиры на вторичном рынке они составят, в среднем, 11,5%, а на приобретение новостроек - 11%. Ставки будут чуть ниже для зарплатных клиентов и тех, кто получает ипотеку он-лайн (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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