США объявили награду за информацию о сыне Усамы бен Ладена

«Программа «Вознаграждение за правосудие» Государственного департамента США предлагает вознаграждение в размере до одного миллиона долларов за любые данные, которые позволят установить личность или местонахождение лидера «Аль-Каиды» (Организация запрещена в РФ - Ред.) Хамзы бен Ладена» - говорится на сайте Госдепа.

«Хамза бен Ладен - сын покойного бывшего лидера «Аль-Каиды» Усамы бен Ладена. Начиная по меньшей мере с августа 2015 года он распространял в интернете аудио- и видеосообщения, призывая своих последователей атаковать США и их западных союзников. Он угрожал местью за убийство его отца. 5 января 2017 года Государственный департамент официально признал Хамзу бен Ладена террористом в соответствии с указом 13224. Таким образом, все активы Хамзы бен Ладена, находящиеся в Соединенных Штатах, заморожены».

В Госдепе пообещали, что вся информация будет строго конфиденциальной. В сообщении также напоминается, что специальной программой «Награды за справедливость» руководит Бюро дипломатической безопасности Государственного департамента США. С момента основания в 1984 году программа выплатила более 150 миллионов долларов более чем 100 лицам, «слившим» американским властям достоверную информацию, которая помогла привлечь террористов к ответственности.

Глава этого бюро Майкл Эванофф, тем временем, поделился своими соображениями по поводу того, где может находиться Хамза.

- Мы полагаем, что он в районе афгано-пакистанской границы. Возможно, он ушел в Иран.

ОЧЕРЕДНАЯ ПОДСТАВА

- Какой Иран? Ирану делать что ли больше нечего, кроме как укрывать сына бен Ладена - продукта ЦРУ и Саудовской Аравии? Это очевидная подстава. Разыгрывается неприличная партия, целью которой является в том числе очернить Тегеран. Идет очень многогранная, сложная геополитическая игра, - отметил востоковед Вячеслав Матузов.

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