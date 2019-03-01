"Уля в исподнем": Сергиенко и Собчак в платье-халате вышли в люди

Ксения Собчак в пудровом платье-халате вызвала неоднозначную реакцию поклонников. Телеведущая побывала на показе своей давней подруги Ульяны Сергиенко, о чем и сообщила в блоге.

Для выхода в люди телеведущая выбрала закрытое платье-миди. Наряд на пуговицах 37-летняя Собчак дополнила элегантным радикюлем от Launer Bespoke. Этот бренд обожает Елизавета II.

xenia_sobchak Ксения Собчак в платье-халате вызвала неоднозначную реакцию

"Дружба, которая измеряется десятилетиями, - это всегда про умение принимать друг друга и видеть лучшее в человеке. На следующий день после показа пошли завтракать и вдруг обнаружили ,что у нас столько прекрасных и смешных воспоминаний! И никакие новые прекрасные знакомства не могут стать сильнее этой прочной связи. Она уже почти как родство. Люблю", - написала Cобчак дифирамб в адрес Ульяны Сергиенко.

К слову, дизайнер тоже предпочла образ в пастельных тонах. Она надела довольно откровенное платье с глубоким декольте и разрезом до бедра на подоле.

Образ подружек вызвал неоднозначную реакцию пользователей соцсети. И пока одни восторгались Ксенией и Ульяной, оставляя в адрес подруг лестные комментарии: "Какие красотки", "Макияж - бомба", "Цвет платья «грязная роза» - мой любимый", "Вы похожи, как сестрички", "Платье-пальто не избито и очень стильно, и цвет очень благородный и элегантный", "Сумочка... Просто волшебная, очень красивая", "Классное платье у Ксюши. Подруга подарила?", "У Собчак платье шикардос", "На Ксении платье английской королевы?", "Образ 80-летней аристократии", "Такой цвет одежды раздевает женщину", "Роскошные девочки, сдохните все завистники".

Другие, напротив, удивились неожиданному выбору нарядов светских львиц: "Ксю, как бабуля Елизавета оделась", "На первом фото я подумал, что ваша подруга, Ксения, забыла надеть платье", "Все одеты в Сергиенко как бабки, кроме самой Сергиенко", "Старушки вышли погулять", "Ксю , что за старушечий прикид?", "Собчак постарела", "Ксюха, что это за бабушка?", "Симпатичный халатик, да и цвет модный", "Уля в исподнем".