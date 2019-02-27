"Исхудала-то как. Болеет?": Собчак напугала изможденным видом

Поклонники Ксении Собчак не на шутку встревожены. Известная телеведущая тает на глазах. Исхудавшая знаменитость напугала поклонников своим видом.

Ксения Собчак улетела в Лондон, о чем и сообщила подписчикам. Знаменитость опубликовала фотографию. На снимке Ксения предстала в стильных джинсах, пиджаке болотного цвета и модных замшевых ботинках в тон пиджаку.

xenia_sobchak Ксения Собчак шокировала худобой

Фолловерам модный лук звезды пришелся по вкусу. А вот изможденный вид Собчак их напугал.

"Цвет надежды! Зеленый цвет!", "Похудела что-то, болеет?", "Какая худенькая", "Схуднула что-то сильно! Переживаешь развод?", "Что-то хуже стала выглядеть", "Исхудали вы как-то, Ксения Анатольевна", "Какая худенькая... Одежка красивая...", "Ксения Анатольевна, вы так похудели", - наперебой стали писать фолловеры.

Пока знаменитость никак не ответила на вопросы взволнованных поклонников. Возможно, изменения во внешности Ксении Собчак связаны с непростым периодом в ее жизни.

Напомним, слухи о том, что в браке Ксении Собчак и Максима Виторгана не все гладко, появились осенью 2018 года. Телеведущая начала открыто появляться в компании режиссера Константина Богомолова.

Не так давно знаменитость в передаче "Эксклюзив" откровенно ответила на вопрос Бориса Корчевникова. Телеведущий прямо просил коллегу по цеху: "У вас сейчас сложный период?". В ответ Ксения сообщила, что "это личное". И тут же добавила: "Есть болезненные аспекты в моей личной жизни, о которых я не готова говорить...".

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