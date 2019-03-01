Эстафета – огонь!

Неугасимый

Возьмем, например, главный атрибут эстафеты - факел. Тонкой работы вещь. Состоит из более, чем 40 деталей. Несмотря на это – очень надежное устройство. Разработчики сделали так, чтобы факел работал без сбоев и в жару, и в холод - он выдерживает температурные перепады от минус 45оС до плюс 45оС. Ударостойкость факела такова, что он может без всяких последствий упасть с высоты в 2,5 метра. Ему не страшен штормовой ветер. Факел Универсиады доказал свою надежность, исправно действуя и при шквалистом ветре и дожде в Калининграде, и на 37-градусном морозе в заполярной Туре.

Факел-побратим

Кстати, у эстафеты Универсиады 2019 не один, а два факела-символа. И если первый – официальный был оттиражирован в количестве 400 экземпляров, то его побратим – единственный в своем роде. Речь о факеле, изготовленном специально для слияния огня Универсиады и пламени печей Надеждинского металлургического завода в Норильске. Напомним, эта церемония дала старт региональному – Красноярскому - этапу эстафеты.

На верхней части факела Универсиады размещено 19 снежинок, через которые проходит огонь. Автор фото: Марина ПЕШКОВА.

Спецфакел был изготовлен компанией, которая специализируется на производстве нестандартного оборудования для масштабных праздничных церемоний. Например, изготавливала факелы для празднования Сталинградской победы на Мамаевом кургане и проведения летней Универсиады – 2015 в Казани.

Теперь ставший историческим жидко-топливный факел с логотипом компании «Норникель» хранится в музее Надеждинского металлургического завода. Вес нового экспоната – около двух килограммов. Корпус топливной камеры сделан из нержавеющей стали, рукоятка – из хромированной стали с пластиковой защитой.

Новый предмет музейного собрания соседствует с рельсом выпуска 1906 года, по которому бегали вагончики Малого металлургического завода – предтечи Норильского комбината; со слитками последнего в мире огневого кобальта и последнего никелевого катода Заполярного филиала, а также другими экспонатами. У каждого из них своя легенда. У факела – спортивная.

Кстати

За всю историю Универсиад эстафета огня лишь единожды забралась за Полярный круг. И случилось это в Норильске.

Факелоносцы придумывали свои, оригинальные способы преодоления этапа. Автор фото: Марина ПЕШКОВА.

Лети, лети лепесток…

На верхней части факела Универсиады размещено 19 снежинок, через которые проходит огонь. Почему 19? Да просто это красиво. А вот на металлических лепестках чаши огня, от которой зажигают первый факел, расположены эмблемы всех летних и зимних Универсиад. Теперь здесь есть лепесток и с логотипом Зимней универсиады-2019.

Кстати, традиция эстафеты огня Универсиады возникла недавно. Во время первых Студенческих игр 1959 года в Турине ограничились зажжением главной чаши огня, без эстафеты, и лишь в 2011 году перед XXVI летней универсиадой в китайском Шеньчжене впервые бежали факелоносцы. Тогда эстафета продлилась всего пять дней, но приобщила и Универсиады к славной традиции предварять крупные спортивные соревнования путешествием огня.

Огонь XXIX Всемирной зимней Универсиады прибыл в Красноярск. Автор фото: Томаш Воложанин.

В 2017 году огонь своей летней универсиады Тайбэй зажигал в городе первых Студенческих игр, но лишь при подготовке эстафеты красноярской Универсиады традицию стартовать в Турине закрепили официально, теперь все эстафеты зажигают огонь именно там.

Кстати

Общий путь движения огня зимней Универсиады – 2019 составил 49 149 км.

Яркий путь огня

Во время проведения эстафеты огня зимней Универсиады – 2019 многие факелоносцы придумывали свои, оригинальные способы преодоления этапа. В том же Норильске, например, возили на упряжке, на снегоходе.

В Норильске, например, факел возили на упряжке и на снегоходе. Автор фото: Андрей КИЙКО.

А в Харбине одним из первых факелоносцев на маршруте стал знаменитый сноубордист, серебряный призер чемпионата мира Чжан Ивэй. Спортсмен, держа факел с огнем, спустился по трассе Wanda Indoor Ski Resort на сноуборде.

На финишных отрезках маршрута в Архангельске отличились руководитель «серебряных» волонтеров Волонтерского центра Северного (Арктического) федерального университета Елена Горбачева – проехала с факелом в расписной гужевой повозке, запряженной лошадью уникальной мезенской породы по кличке Августина. А затем старший тренер молодежного состава ХК «Водник» Олег Батов на коньках сделал круг почета вместе с факелом зимней Универсиады – 2019 на льду стадиона «Труд».

В Новосибирске в сноуборд-парке «Горский» сноубордистка Алена Заварзина спустилась по одной из трасс с огнем Студенческих игр, эстафету от нее принял многократный победитель и призер всероссийских соревнований по лыжным гонкам Дмитрий Сальников. Конечно же, он прошел этап на лыжах.

Кстати

Самому старшему участнику эстафеты исполнилось 82 года. Ветеран спорта Анатолий Доровских пронес факел в родном поселке Шушенское