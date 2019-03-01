Как российская «Сушка» отомстила американскому «Орлу» за сбитый советский МиГ на границе Индии и Пакистана

Это столкновение задало перца всему миру - еще бы, планета застыла в изумлении, ведь в открытом бою сошлись две ядерные державы Индия и Пакистан. У каждой в арсеналах по 120-130 ядерных боеголовок. Но пока дело ограничилось обычным боем.

Но каким!

Настоящим!

27 февраля в Пакистане объявили, что сбили самолет ВВС Индии. Ответ из Индии был немедленным: а мы сбили истребитель ВВС Пакистана.

И вот, наконец, появились горячие подробности — что же произошло в том воздушном бою. Их раскрыл индийский телеканал NDTV. По его данным, Пакистан отправил побомбить позиции индийской армии в мятежном штате Джаму и Кашмир сразу 24 самолета. Это 8 истребителей F-16 («Атакующий орел») американского производства, 4 французских «Миража» (Dassault Mirage-3) и 4 китайско-пакистанских истребителя JF-17. Еще 8 самолетов ВВС Пакистана прикрывали эту группу.

Момент уничтожения самолета ВВС Индии пакистанскими военными.

Пакистанцы отбомбились. Это очень не понравилось индусам. И они, прямо как в кино «В бой идут одни старики», срочно подняли в воздух сколько смогли - 8 своих самолетов. Среди них были: 4 российского производства «Сушки» (Су-30), 2 «Миража» и 2 еще советских истребителя МиГ-21.

То есть, это было столкновение российских (советских) военных технологий и американо-китайских. Французы — не в счет, они остались статистами. Потому что дальше произошло вот что.

Индийский летчик на Су-30 (а это достаточно современный российский истребитель поколения 4+, его начали поставлять в войска в 1992 году) легко сбил пакистанский F-16 (самый распространенный в мире американский истребитель 4-го поколения, поставки в войска начались в 1979-м) ракетой "воздух — воздух". Теперь пакистанцы обиделись. Но сбить российскую машину не смогли. Не по зубам. Но догнали ракетой AIM-120 AMRAAM старенький МиГ-21 (истребитель 3-го поколения, производившийся в СССР еще в 1959-85 годах).

Индийский пилот успел катапультироваться, и пакистанские военные взяли его в плен. Потому что бой происходил уже над территорией Пакистана. Ведь 8 российско-советских истребителей гнали в хвост и гриву 24 американо-китайских «орлов» - только дым стоял!

Кстати, Индия совсем недавно заключила с Россией военных контрактов на $11 миллиардов. Выходит, не зря.

Воздушный бой 27 февраля показал это во всей красе.

КОММЕНТАРИЙ ВОЕННОГО ЛЕТЧИКА

Главное — выучка и хорошая ракета

Вот как прокомментировал «КП» этот бой заслуженный военный летчик России, генерал-полковник Николай Антошкин:

- Я летал и на «Сушках», и на F-16 - имел ознакомительный полет на американском истребителе в Голландии. И могу сказать: такая картина воздушного боя, как описывает индийский телеканал, вполне возможна. Сегодня многие боевые самолеты имеют ракеты ближнего и дальнего боя. Если летчик не применяет помехи против головок самонаведения этих ракет, то они вполне могут сбить любой самолет. Я не знаю уровень подготовки пакистанского или индийского летчика, но современную ракету достаточно правильно запустить, и если она захватит цель, то она ее почти наверняка достигнет.

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