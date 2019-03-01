2019-03-01T20:09:46+03:00
Политика

Кто из чиновников получает больше всех

Росстат сообщил о росте зарплат госслужащих в 2018-м году
Игорь ЯКУНИН
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В целом же среднемесячная зарплата чиновников федерального подчинения по итогам минувшего года стала на 5,4% выше, чем в 2017-мВ целом же среднемесячная зарплата чиновников федерального подчинения по итогам минувшего года стала на 5,4% выше, чем в 2017-мФото: Тимур ХАНОВ
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Чемпионами по приятным строчкам в зарплатной ведомости из тех федеральных госслужащих, кто трудится в Москве, оказались сотрудники аппарата Правительства. А скромнее всех, согласно данным Росстата, получки в Следственном комитете.

В целом же среднемесячная зарплата чиновников федерального подчинения по итогам минувшего года стала на 5,4% выше, чем в 2017-м. Она и составила 126 тысяч 600 рублей.

Сколько получают в федеральных ведомствах в России Фото: Рушан КАЮМОВ

Сколько получают в федеральных ведомствах в РоссииФото: Рушан КАЮМОВ

По данным Росстата

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Зарплата чиновника в три раза выше средней по стране

За год средняя зарплата чиновника федерального уровня выросла на 2,7% и составила 118 тысяч рублей. Это ровно в 3 раза больше, чем средняя зарплата в стране. Росстат проанализировал, сколько получают служащие в центральных «офисах» различных министерств и ведомств (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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