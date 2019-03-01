Кто из чиновников получает больше всех

Чемпионами по приятным строчкам в зарплатной ведомости из тех федеральных госслужащих, кто трудится в Москве, оказались сотрудники аппарата Правительства. А скромнее всех, согласно данным Росстата, получки в Следственном комитете.

В целом же среднемесячная зарплата чиновников федерального подчинения по итогам минувшего года стала на 5,4% выше, чем в 2017-м. Она и составила 126 тысяч 600 рублей.

Сколько получают в федеральных ведомствах в РоссииФото: Рушан КАЮМОВ

По данным Росстата

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Зарплата чиновника в три раза выше средней по стране

За год средняя зарплата чиновника федерального уровня выросла на 2,7% и составила 118 тысяч рублей. Это ровно в 3 раза больше, чем средняя зарплата в стране. Росстат проанализировал, сколько получают служащие в центральных «офисах» различных министерств и ведомств (подробности)