«В пижаме, но не в больнице»: Федор Добронравов нашел способ успокоить поклонников

Популярный и любимый народом актер не так давно в очередной раз перепугал фанатов. Федор Добронравов колесит по стране с гастролями спектаклей. В дальних и ближних городах с нетерпением ждут его выхода на сцену. Но здоровье подводит.

В самом конце января 57-летний актер экстренно снялся со спектаклей в Туле и Рязани. О том, что Федора Добронравова заменит другой артист, зрители узнали в тот же день от Татьяны Васильевой, которая играет с ним в постановке. Сам актер позже вынужден был опровергать слухи о том, что он слег в больницу в предынсультном состоянии. Но сложно переубедить паникеров, ведь инсульт актер перенес в реальности весной 2018-го. Звезда «Сватов» смог восстановиться после удара, потому что ему вовремя удалось помочь.

viktor_dobronravov 55 это только начало...

С тех пор он постоянно выступает.

То, из-за чего артист снова оказался в больнице, пришлось объяснять взволнованной общественности. По словам Добронравова, ему требовалась профилактическая диагностика. Спустя некоторое время он снова вошел в свой прежний рабочий ритм. Но слухи о том, что он совсем плох, похоже, артиста извели. И он активизировался в недавно открытом Инстаграме, чтобы не давать забыть, о том, что он жив и здоров. Последнее видео он выложил в пижаме. У Федора двое детей-актеров: 35-летний Виктор и 29-летний Иван. Старший сын - ведущий актер театра им. Вахтангова. Имеет двоих внучек.

dobronravov.fedor Федор Добронравов

- Дорогие любители интернета…., любители театра, кино! Я хочу сделать такую акцию, чтобы показать мое передвижение по стране и показать количество спектаклей, которые мы играем для всех театров, - говорит Федор Викторович в ролике. - Сейчас я в пижаме не потому, что я в больнице, а потому что мы только что отыграли спектакль «Где мы?!» театра Сатиры. Завтра будет спектакль «Спасатель», милости просим!

В ответ актера засыпали пожеланиями здоровья.

i.dobronravov_89 актера засыпали пожеланиями здоровья

Напомним, Федор Добронравов родился в Таганроге в семье, не связанной с актерской профессией. Он с детства мечтал быть клоуном, но не смог поступить в цирковое. Его забрали в армию, по возвращению он сразу женился. Работал слесарем и дворником в детсаду. Окончил институт культуры в Воронеже в 27 лет. Через два года актера заметил Константин Райкин и позвал в Москву. В «Сатириконе» Добронравов прослужил 13 лет. Через три месяца после ухода его позвали в «Театр Сатиры», где он служит по сей день. Постоянно снимается в кино и сериалах, гастролирует по стране с антрепризами.