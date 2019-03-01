2019-03-01T21:17:33+03:00
Звезды

«В пижаме, но не в больнице»: Федор Добронравов нашел способ успокоить поклонников

Звезду «Сватов» засыпали пожеланиями здоровья
Петр СИМОНОВ
Поделиться:
Федор Добронравов колесит по стране с гастролями спектаклейФедор Добронравов колесит по стране с гастролями спектаклейФото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
Изменить размер текста:

Популярный и любимый народом актер не так давно в очередной раз перепугал фанатов. Федор Добронравов колесит по стране с гастролями спектаклей. В дальних и ближних городах с нетерпением ждут его выхода на сцену. Но здоровье подводит.

В самом конце января 57-летний актер экстренно снялся со спектаклей в Туле и Рязани. О том, что Федора Добронравова заменит другой артист, зрители узнали в тот же день от Татьяны Васильевой, которая играет с ним в постановке. Сам актер позже вынужден был опровергать слухи о том, что он слег в больницу в предынсультном состоянии. Но сложно переубедить паникеров, ведь инсульт актер перенес в реальности весной 2018-го. Звезда «Сватов» смог восстановиться после удара, потому что ему вовремя удалось помочь.

viktor_dobronravovviktor_dobronravov
55 это только начало...
3918 отметок «Нравится»54 комментариевInstagram

С тех пор он постоянно выступает.

То, из-за чего артист снова оказался в больнице, пришлось объяснять взволнованной общественности. По словам Добронравова, ему требовалась профилактическая диагностика. Спустя некоторое время он снова вошел в свой прежний рабочий ритм. Но слухи о том, что он совсем плох, похоже, артиста извели. И он активизировался в недавно открытом Инстаграме, чтобы не давать забыть, о том, что он жив и здоров. Последнее видео он выложил в пижаме. У Федора двое детей-актеров: 35-летний Виктор и 29-летний Иван. Старший сын - ведущий актер театра им. Вахтангова. Имеет двоих внучек.

dobronravov.fedordobronravov.fedor
Федор Добронравов
14099 отметок «Нравится»537 комментариевInstagram

- Дорогие любители интернета…., любители театра, кино! Я хочу сделать такую акцию, чтобы показать мое передвижение по стране и показать количество спектаклей, которые мы играем для всех театров, - говорит Федор Викторович в ролике. - Сейчас я в пижаме не потому, что я в больнице, а потому что мы только что отыграли спектакль «Где мы?!» театра Сатиры. Завтра будет спектакль «Спасатель», милости просим!

В ответ актера засыпали пожеланиями здоровья.

i.dobronravov_89i.dobronravov_89
актера засыпали пожеланиями здоровья
221 отметок «Нравится»4 комментариевInstagram

Напомним, Федор Добронравов родился в Таганроге в семье, не связанной с актерской профессией. Он с детства мечтал быть клоуном, но не смог поступить в цирковое. Его забрали в армию, по возвращению он сразу женился. Работал слесарем и дворником в детсаду. Окончил институт культуры в Воронеже в 27 лет. Через два года актера заметил Константин Райкин и позвал в Москву. В «Сатириконе» Добронравов прослужил 13 лет. Через три месяца после ухода его позвали в «Театр Сатиры», где он служит по сей день. Постоянно снимается в кино и сериалах, гастролирует по стране с антрепризами.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Роспотребнадзор намерен провести дополнительную вакцинацию от кори в регионах
Cпецпредставитель США заявил, что Вашингтон не занимается подготовкой военного вторжения в Венесуэлу
Еще один кандидат в президенты Украины готов сняться с выборов в пользу Гриценко
Захарова: «Отношение к русскому языку и культуре в Белоруссии вообще несопоставимо с ситуацией на Украине»
Россия не признает решение Гаагского суда по иску "Нафтогаза"
Мария Захарова: украинцы — это великий народ, который был предан собственными политиками
Захарова заявила, что западные дипломаты жалуются на антироссийские санкции
Захарова: Россия ведёт собственное расследование «дела Скрипалей»
Российские лыжники стали вторыми на чемпионате мира в Австрии
В Венесуэле заявили о готовности республики поставлять нефть в Россию
Аскольд Запашный: Многоженство - гораздо более здоровая форма взаимоотношений, чем однополые браки
Пушкинский музей намерен купить оригинал картины Тициана
В Москве зафиксировано рекордно низкое атмосферное давление
Минкультуры: Третьяковка должна принять исчерпывающий комплекс охранных мер
В Индию вернулся плененный Пакистаном пилот
Лидер КНДР встретился с руководством Вьетнама
США расширили санкции в отношении Венесуэлы