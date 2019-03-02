Как разводят на деньги пенсионеров: обещали бесплатно вылечить спину, но отобрали паспорт и оформили кредит

Уж сколько писали: пенсионеры - лакомый кусочек для мошенников всех мастей. Доверчивые, наивные, невнимательные. Специалисты Фонда поддержки пострадавших от преступлений составили список самых распространенных афер, с помощью которых преступники выуживают деньги у пожилых людей. Кстати, сейчас юристы фонда проводят семинары «Безопасное долголетие» для московских бабушек и дедушек - в районных досуговых центрах читают им лекции, как не стать жертвой аферюг.

- Собираются по 50 - 70 человек, - говорит юрист фонда Александр Кошкин. - Люди сидят, записывают подробно. Самое главное: в начале встречи мы просим поднять руку тех, кто когда-либо был пострадавшим от действий мошенников. Всегда есть такие! А когда начинаем разбирать примеры, говорят: у меня именно так и было...

1. «БЕЗБЕДНАЯ СТАРОСТЬ»

В СМИ довольно часто появляются объявления фирм, которые помогают оформлять договора ренты: «Безбедная старость!» На них и клюют одинокие пенсионеры. Есть квартира в Москве, но передавать ее попросту некому. И тут вам предлагают вариант: будете получать каждый месяц по 20 - 30 тысяч рублей от человека, который хотел бы приобрести вашу квартиру, когда вы умрете. Обычно еще какая-то сумма сразу выплачивается сверху - миллион рублей, два.

- Мошенники дают пенсионеру читать один договор, а на подпись - совершенно другой, - говорит Кошкин. - Был у нас в практике случай. Пожилая москвичка, у которой квартира на Дербеневской набережной, увидела рекламу в газете. Позвонила в фирму «просто поинтересоваться». Уже через полчаса сотрудники этой фирмы были у нее на кухне, показывали текст договора. Заморочили голову так, что следующим утром ее отвезли к нотариусу. Держали несколько часов в ожидании. Подносили какие-то листочки на подпись. Женщина - инвалид. Устала так, что подписывала все не глядя. Сейчас идет суд. Она подмахнула договор купли-продажи квартиры. Нотариус, вероятно, был в сговоре - он оформил все, не проверяя.

Вместо договоров ренты пожилым людям подсовывают договора купли-продажи квартир, а под видом сотрудников ЖЭКа их дома изучают наводчики.Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

2. МЕДОБСЛЕДОВАНИЕ

Пожилых клиентов находят либо через телефонный звонок, либо развешивая объявления. «Бесплатная проверка позвоночника» в частном медцентре, например. Для солидности добавляют: «в соответствии» с таким-то постановлением правительства или федеральным законом.

- Бабушка звонит поинтересоваться, ее тут же приглашают на консультацию. Просят захватить свой медицинский полис и паспорт, - объясняет Кошкин. - На самом деле полис им вообще ни к чему. Они его просят, чтобы убедить человека, что это какая-то городская программа. Им нужен только ваш паспорт. Потому что на него вместо договора об услуге оформляется кредит.

По словам Кошкина, в среднем такие кредиты тянут на 100 - 150 тысяч рублей.

За последние годы в Москве было несколько случаев, когда аферисты, чтобы убедить клиентов подписать договора, угощали их психотропами.

- Было громкое дело, когда оперативники нагрянули в один такой медцентр и в чашечках, которые подавали гостям, нашли следы психотропных веществ. Главный совет: никогда не берите в такие заведения паспорт. Вы без паспорта, который можно вписать в кредит, им не нужны!

Пожилых клиентов находят либо через телефонный звонок, либо развешивая объявленияФото: Валерий ЗВОНАРЕВ

- Такой договор можно расторгнуть?

- Да. Вы должны написать заявление в саму фирму и добиться, чтобы они его приняли и оформили. Начинают отказывать - вызывайте полицию. В присутствии людей в форме заставить принять ваше заявление проще. Кроме того, вы должны подать такое же заявление в банк, в котором оформлен кредит, и добиться, чтобы они тоже его приняли по всем правилам.

3. МОСКОВСКИЕ ОКНА

Тактика поквартирного обхода - излюбленный метод мошенников.

- Многим пенсионерам предлагают поставить пластиковые окна, сделать мелкий ремонт, - продолжает Кошкин. - Но заказ интересен только до момента, когда человек после оформления договора вносит стопроцентную предоплату. Потом строители исчезают. То есть либо начинают работы, но не доделывают, либо не появляются месяцами. Формально полиция даже дело не может возбудить - фирма есть, просто «пока не может выполнить работы».

А иногда «оконщики» оказываются наводчиками.

- Приходят, говорят: мы из ЖЭКа, вам положена бесплатная установка окон. Давайте замеры сделаем. И пенсионер водит незнакомого человека по всей своей квартире. Тот еще расспрашивает: а вы одна живете, а в вашем доме еще есть одинокие пенсионеры, которым бесплатно окна нужно поставить? Так ходят наводчики воров и мошенников. На семинарах мы советуем: никогда не открывайте двери посторонним, кем бы они ни представлялись, какие бы корочки ни показывали. Мошенники обладают даром убеждения и способны уболтать кого угодно. Если вы даже просто открыли им дверь - вы уже находитесь в проигрышном положении.

4. «СПАСИ СЫНА!»

Эта разводка стара как мир, еще со времен первых кнопочных мобильников. Но, как ни странно, работает! Человеку звонят. Представляются следователем. «Ваш сын арестован, он человека убил. Если дело уйдет в прокуратуру, его посадят. Давайте решим вопрос. Это стоит столько-то. Человек за деньгами приедет в течение часа». Многие тут же бросаются к заначке за деньгами.

- Аферисты действуют наугад, но иногда точно попадают - у пенсионера действительно есть сын, - говорит юрист. - Собеседник не дает опомниться, наседает. Когда человек в шоке, не может критически мыслить. Просто запомните - это самый банальный способ мошенничества.

Аферист звонит, представляясь сотрудником службы безопасности банка. Мол, сейчас с вашего счета кто-то пытается снять деньгиФото: Мария ЛЕНЦ

5. «КАРАУЛ! ГРАБЯТ!»

Аферист звонит, представляясь сотрудником службы безопасности банка. Мол, сейчас с вашего счета кто-то пытается снять деньги. Нам нужно заблокировать эту транзакцию.

- Расчет тоже на шок. Пенсионера просят быстро назвать номер карты и три цифры с ее задней стороны. Настоящая кража денег происходит после этого - преступники просто выводят ваши деньги на другие карты. Уж сколько говорят в СМИ, что сотрудники банков никогда не будут просить у вас данные вашей карточки, но жертв меньше не становится. Хотя очень просто можно проверить, на самом ли деле вам звонят из банка: на обратной стороне карты есть номер справочной службы банка. Разумеется, там вам подтвердят, что с вашими счетами все в порядке.

6. ПУТЕВКА НА КУРОРТ

Снова телефонный звонок. «Здравствуйте (имя-отчество не называют, человек сам скажет, когда собеседник будет «уточнять информацию»), вам выделена бесплатная путевка на курорт. Три недели, физиолечение, полный медосмотр...» Только вот незадача: ехать нужно уже завтра с утра.

- 95 процентов людей, конечно же, не могут вот так сразу собраться, - говорит эксперт. - Вздыхают: не смогу, не успею, есть срочные дела. На той стороне тоже как будто разочарованы: «Ой, как же жаль... Ну что ж, давайте тогда денежную компенсацию вам оформлять - за нереализованную путевку». «А мне деньги за это полагаются?!» - «Конечно!»

Ну и дальше по классике - нужно назвать номер банковской карты и три цифры с обратной стороны.

7. ВОДОСЧЕТЧИКИ

Схема такая же, как с окнами: приходит мошенник и, прикрываясь «постановлениями и законами», убеждает провести поверку счетчика или установить новый. Пугает штрафами и уголовными делами.

- Этим промышляют частные компании. Счетчик-то они установят. Но с накруткой по цене. Кроме того, в отличие от официальных городских служб они не смогут его опломбировать. Придется вызывать настоящих специалистов, дополнительно платить за пломбу. К сожалению, доказать факт такого мошенничества почти невозможно. Вы же сами договор подписали!

КСТАТИ

Как попасть на семинар «Безопасное долголетие»? Расписание встреч с юристами, которые проводятся в территориальных центрах социального обслуживания, управах и библиотеках, можно найти на сайте soprotivlenie.org. Семинары бесплатные! Если вам нужна дополнительная юридическая консультация, специалисты проведут ее индивидуально и тоже бесплатно.

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