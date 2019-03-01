Билан пока не встаёт с инвалидной коляски

В понедельник 37-летнему Диме Билану была сделана экстренная операция в одной из столичных клиник. Артисту пришлось лечь на больничную койку после того, как он поскользнулся и сломал ногу в двух местах.

К счастью, операция прошла успешно. Однако пока артист не встаёт с инвалидной коляски. Из клиники певец ведёт видеоблог, где рассказывает о больничных буднях.

bilanofficial Билан ведёт видеоблог из кллиники, где рассказывает о больничных буднях.

По словам Билана, из-за болезни ему пришлось перенести концерты во многих городах. Однако в середине марта ему придётся покинуть больничные стены, чтобы дать 15-минутный концерт, сидя на инвалидном кресле. Видимо, корпоратив, который никак не отменить. А позже артист обещает приступить и к гастрольному туру, начав с небольших площадок.

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Дима не исключает, что в туре «Планета Билан» его будет сопровождать врач, чтобы не возникло никаких осложнений после операции.

- Все уже хорошо. Скоро буду бегать, - успокоил поклонников певец.

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