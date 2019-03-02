Умер Жорес Алфёров - лауреат Нобелевской премии по физике

В субботу, 2 марта, стало известно о том, что умер Жорес Алфёров - известный советский и российский учёный, лауреат Нобелевской премии по физике. Эту информацию радио "Комсомольская правда" подтвердила помощница легендарного физика.

Академик скончался в ночь с пятницы на субботу, примерно в 00.00 по мск. Всего через две недели ему исполнилось бы 89 лет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/694989" frameborder="0"></iframe> Умер Жорес Алфёров.

Причина смерти Жореса Ивановича пока не раскрывается, однако в конце прошлого года он обращался в больницу по поводу гипертонии. Ученый провел под присмотром медиков около месяца и был выписан за несколько до празднования Нового года. Сайт kp.ru писал о том, что госпитализации академик отправился в один из подмосковных санаториев.

Жорес Алферов родился в Витебске, окончил электротехнический институт в Ленинграде, а в 2000 году получил Нобелевскую премию по физике за разработку полупроводниковых гетероструктур и создание быстрых опто- и микроэлектронных компонентов. В последние годы академик являлся председателем президиума Санкт-Петербургского научного центра РАН. В его честь назван астероид и одна из минских гимназий.

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