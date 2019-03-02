2019-03-02T11:10:25+03:00
Общество

Умер Жорес Алфёров - лауреат Нобелевской премии по физике

В субботу, 2 марта, стало известно о том, что умер Жорес Алфёров [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Жорес Алфёров - известный советский и российский учёный, лауреат Нобелевской премии по физикеЖорес Алфёров - известный советский и российский учёный, лауреат Нобелевской премии по физикеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В субботу, 2 марта, стало известно о том, что умер Жорес Алфёров - известный советский и российский учёный, лауреат Нобелевской премии по физике. Эту информацию радио "Комсомольская правда" подтвердила помощница легендарного физика.

Академик скончался в ночь с пятницы на субботу, примерно в 00.00 по мск. Всего через две недели ему исполнилось бы 89 лет.

Умер Жорес Алфёров.

Причина смерти Жореса Ивановича пока не раскрывается, однако в конце прошлого года он обращался в больницу по поводу гипертонии. Ученый провел под присмотром медиков около месяца и был выписан за несколько до празднования Нового года. Сайт kp.ru писал о том, что госпитализации академик отправился в один из подмосковных санаториев.

Жорес Алферов родился в Витебске, окончил электротехнический институт в Ленинграде, а в 2000 году получил Нобелевскую премию по физике за разработку полупроводниковых гетероструктур и создание быстрых опто- и микроэлектронных компонентов. В последние годы академик являлся председателем президиума Санкт-Петербургского научного центра РАН. В его честь назван астероид и одна из минских гимназий.

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2 марта 2019 года ушел из жизни Жорес Алферов. Через 2 недели ему исполнилось бы 89 лет... Мы вспоминаем известного физика.

Необычное имя он получил в честь французского революционера Жана Жореса, основателя французской социалистической партии. Кстати, старшего сына политизированные родители назвали Марксом, он погиб в Великую Отечественную... А в 1964 году на одной из научных конференций во Франции организаторы автоматически решили, что Жорес - это фамилия, и зарегистрировали ученого под именем Алферов... (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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