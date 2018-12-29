Академика Жореса Алфёрова выписали из больницы

СЕГОДНЯ 15:01 2018-12-29T15:01:03+03:00

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Нобелевского лауреата по физике Жореса Алфёрова выписали из больницы, в которую он был госпитализирован в конце ноября. Об это сообщила помощник ректора Академического университета Наталья Ланцова.

«Жорес Ивановича сегодня выписали из больницы. Новый год он встретит в одном из санаториев Подмосковья», - приводит ТАСС слова Ланцовой.

Напомним, что здоровье 88-летнего академика ухудшилось 30 ноября. В результате его срочно госпитализировали в одну из столичных клиник.

Жорес Алферов — советский и российский ученый. Получил Нобелевскую премию по физике за разработку полупроводниковых гетероструктур и создание быстрых опто- и микроэлекронных компонентов. С 1991 года по 2017 год являлся вице-президентом РАН. До 2016 года был депутатом Государственной думы России. Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».