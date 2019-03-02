Нынешняя жестокость в школах – и есть итог «ювеналки»

Сегодня утром прочитал про знаменитую "драку третьеклассниц". Сколько там - три девочки в больнице? А еще за неделю до этого папа одной из учениц "где-то в России" макнул головой в унитаз пятиклассника. Это не обычные драки. И у этих историй (и тысяч других, которые не попали в СМИ) одна причина, и эта причина - переформатирование общества в целом.

В обоих случаях в школе есть хулиган - в первом случае переведенная в этот класс девочка, во втором - тот самый пятиклассник. Не учится, срывает уроки, бьет одноклассников и одноклассниц вплоть до попадания в больницу (пятиклассник пнул девочку до госпитализации - подозрение на разрыв селезенки), отнимает деньги, разрушает весь класс. Это первое общее.

И второе. Та самая ювеналка, о которой все так долго рассуждали - вот она. Эти ситуации - это ее следствие. Ювеналка не в том, что "отбирают детей". Ювеналка - она про концепцию, что ребенок имеет те же права, что и взрослый, и что, если ему объяснить, то он сразу же поймет и станет идеальным. А если не стал - значит плохо объясняли. Кто объяснял? Родители? Лишить родительских прав! Учитель? Ату его! Директор? Уволить и посадить! А еще давайте посадим главврача местной поликлиники (не шучу, по одному из других дел, там где трехлетняя девочка умерла, потому что ее оставили дома на неделю, сейчас собираются именно так сделать).

При этом учителям запрещено вообще все. У нас в первом классе учительница вообще всего боится. То нельзя, это нельзя, оценки ставить запрещено. Не хочет ребеночек учиться - и ладно. Поет на уроках - ути-пути. Срывает всем остальным урок? Ну вы как-нибудь воздействуйте, но трогать его нельзя, выгонять в коридор нельзя. Действуйте!

Опять же у нас в школе двое пятиклассников завели веселый обычай - после уроков заглядывать в 6-ой класс, где учился старший брат одного из них, дико орать, срывая урок, и убегать. Разговоры велись долго. Результат - сами понимаете. Один раз учитель не стерпел, догнал и дал одному из них тапком по мягкому месту. Ор, вопли, увольнение, чуть не уголовка. Был один из лучших учителей в не самой слабой школе, лауреат, отличный специалист. Остаток года этот предмет вел кто-то типа военрука, естественно, образование по нулям. Кому лучше стало?

Вся забота - о физической безопасности детей. Для отчетности. На переменах детям (первоклашкам!) запрещено выходить из класса в коридор. Побегать, разрядиться им негде. Знаете, как решают вопрос? Ага, "посидите в смартфонах". Никому не кажется, что рост СДВГ и заболеваний в школе в т.ч. от того, что психическая перегрузка при отсутствии моральной разгрузки и физической нагрузки? Вот и мне кажется...

При этом, когда я был в полиции в отделе по делам несовершеннолетних, мне инспектор говорила, что подростковая преступность очень сильно помолодела, и даже 7-ой класс можно приструнить, а вот 4-5-ый - вообще кошмар. Немотивированная жестокость, отсутствие тормозов, драки, вымогательства... И это Москва. Про регионы, особенно неблагополучные, уже молчу.

Я таких историй могу много рассказать. Якобы гуманный запрет бить детей привел к тому, что они бьют друг друга. Запрет учителям вмешиваться привел к тому, что у них вообще отказали тормоза. Как вам игра "облей одноклассника бензином и подожги"? Что еще нужно, чтобы понять, что это путь не вперед, а в пропасть?

Концепция ювеналки "дайте ребенку права, а он сам разберется, что хорошо, а что плохо», выраженная в запрете воспитывать в них принятую обществом шкалу "хорошо-плохо" уже породила чудовищ, которые и в жизнь выходят с единственным желанием "я хочу". А единственным рычагом воздействия на них становится полиция. Больше ничего нельзя, да и не действует.

На Западе ее последствия видны во весь рост. Сейчас ювеналку директивно пропихивают международные структуры, и несмотря на успокаивающее курлыкание властей, она уже здесь и работает. И боюсь, новый мир может вам не понравиться.

Кстати, есть мнение, что эта концепция выросла из реализации принципов "материнского воспитания", когда мальчиков пытались воспитывать, как девочек, с упором на эмоции и невмешательство (см. известный разговор из "Москва слезам не верит, например. И известный анекдот про "если ты шел с девушкой и на вас напали хулиганы, беги. Потому что девушек много, а ты у мамы такой один"). Это воспитание привело к тому, что из мужиков стали получаться истеричные инфантильные монстры. Сейчас с этим борются в США, вбивая в головы концепцию "токсичной маскулинности", т.е. тормозом для мужика должен служить вбитый комплекс вины - раз мужчина, значит, априори виноват.

Тут, кстати, был вопрос типа "ну хорошо, вот у них все стало плохо. А как они сами будут бороться с этим?". Ответ - а никак. Относительно богатых детей в "нормальных" странах выделяют, изолируют, засовывают в отдельные классы с усиленной программой, дальше - в закрытые кампусы и потом - в поселки с ограниченным доступом. Часть "биомассы" натаскивают в охрану, и она служит буфером между богатыми и бедными. А на бедных становится просто наплевать. Те же "гетто чернокожих", но в масштабе стран и мира целиком. Из которых можно выдергивать по одному, например, молодых девушек, совать в зубы котлету денег, делать, что хочется, а потом кидать обратно. Или молодых парней - и устраивать настоящие гладиаторские бои! В общем, возможностей много.

Технологический прогресс был признан тупиком, и было решено, что "текущего уровня достаточно". Значит, учить не надо, умные не нужны. Ученые не нужны, ведь технологии уже известны, а новых не надо. Соответственно, общество с социальными лифтами тоже не нужно, нужны касты - кто-то вверху, кто-то внизу. Для консервации в интересах тех, кто уже наверху.

И теперь давайте о выводах для нас.

Во-первых, сразу хочу ответить на вопрос, что "В СССР в школах тоже хулиганы были, и тоже ничего не делали". Ну так и чем кончил СССР, когда поколение тех, у кого была "республика ШКИД" и перевоспитание беспризорников в духе высоких моральных, сменилось на тех, у кого "ничего не делали"? Как думаете, есть связь? Я вот сравнивал три поколения (дедушки-бабушки, родители и мы) и могу сказать - разница огромна.

Во-вторых, думать, что мы там чему-то противостоим и "у нас-то не будет" - в высшей степени глупо. Во-первых, оно уже здесь. Во-вторых, люди наверху "работают с международными структурами", "в контакте с..."...

А с другой стороны, этого даже не нужно. Туземная администрация всегда смотрит в рот метрополии и делает "как у белых людей". Вон, Греф недавно заявил, что они использовали искусственный интеллект, но использовали криво и проехали 11 млрд. долл. Почему так получилось?

Потому что у власти (как всегда) люди, неспособные (или боящиеся) придумать, продумать и реализовать что-то свое. Поэтому концепция у них одна - спереть "прогрессивные" идеи на Западе (которые там уже устарели и отвергнуты за неэффективностью) и натянуть их на местную действительность. А если они не натягиваются (ну не натянется организация велодорожек из Сан-Паулу в Бразилии на условиях Норильска или Архангельска), то начинаются злобные стенания по поводу того, что "народ не тот" и не готов принять прогрессивные идеи. Да и природа чертова, зима какая-то, снег надо убирать. В книжке этого не было! Поэтому надо здесь уворовать как можно больше и отбыть в сказочную страну, где все как в сказке.

И вот в этом всем как-то надо жить.

На самом деле, все вышесказанное абсолютно верно (и с еще более печальными последствиями) и для современного феминизма, и для текущей концепции ЛГБТ, но там вообще ничего не докажешь - плавали, знаем. Поэтому увы, придется дотянуть до результата (т.е. коллапса общества), а потом - неизбежная смута, когда феминисток и лгбт-шников новая инквизиция будет изводить ради очищения и восстановления репродуктивной способности общества, как уже было. Но до этого, надеюсь, я уже не доживу. А вот детей... Детей жалко.

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