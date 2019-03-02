Геннадий Зюганов: Жорес Алфёров вместе с нашими депутатами подготовил проект Закона о бесплатной учебе в вузах всех детей, независимо от их имущественного положения

- Геннадий Андреевич, ушёл из жизни Жорес Алфёров. Я знаю, что вы с ним дружили - не как политики, а просто - по-человечески...

- Давайте, прежде всего, выразим глубокое соболезнование всем гражданам страны. Потому что ушёл один из самых талантливых наших соотечественников, человек, которого знала вся планета. Учёный, с которым все считались.

Наверное, он был единственным Нобелевским лауреатом, который работал в Думе, в парламенте.

- Жорес Иванович же состоял во фракции КПРФ.

- Да... Он вместе с нашими депутатами подготовил уникальный закон об образовании для всех. И настаивал, чтобы этот документ был принят. Потому что гарантировал бы каждому ребёнку, независимо от дохода родителей, полное бесплатное высшее образование и рабочее место.

Жорес Алфёров - известный советский и российский учёный, лауреат Нобелевской премии по физикеФото: GLOBAL LOOK PRESS

Геннадий Зюганов: «Жорес Алфёров вместе с депутатами нашей фракции подготовил проект Закона об образовании» 00:00 00:00

- А что за письмо Жорес Иванович написал незадолго до своей смерти?

- Это было письмо Нобелевского лауреата и просто человека президенту Владимиру Путину и премьеру Дмитрию Медведеву. При мне премьер уже отдал необходимые распоряжения. Это - важный шаг для дальнейшего развития академической науки в нашей стране.

- Вы давно с Жоресом Алферовым встречались?

- Нет, совсем недавно. Был у него в больнице, он долечивался. Мне казалось, что все обошлось, он чувствовал себя нормально... И вот - такой удар. Потеря - невосполнимая.

И ещё что в нем всех просто поражало - был предельно простым и доступным человеком. Для всех.

Сейчас в семье Жореса Ивановича решают, где он будет похоронен. Возможно, на одном из кладбищ под Ленинградом, рядом с родителями...

За последние месяцы Россия потеряла трёх наших депутатов - Станислава Говорухина, Иосифа Кобзона и вот - Жореса Алфёрова. Будем помнить...