2019-03-02T17:11:59+03:00
Звезды

Звезда "Ворониных" рухнула под сцену перед спектаклем

Екатерина Волкова не заметила люк
Ольга ЛИБГАРДТ
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Сейчас актриса восстанавливает здоровьеСейчас актриса восстанавливает здоровьеФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Актриса Екатерина Волкова упала под сцену. Все произошло в тот момент, когда звезда сериала "Воронины" готовилась к премьере спектакля в Школе современной пьесы.

Во время репетиции Екатерина Волкова рухнула в люк, расположенный под сценой. Падение было довольно экстремальным. Звезда "Ворониных" повредила ребра и ноги.

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Екатерина Волкова рухнула в люк
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Знаменитость в своем сториз сообщила, что хотя у нее и болят ушибленные места, но спектакль она отыграла. Теперь Екатерина благодарит своего ангела хранителя.

По ее словам, все актеры очень старались, поэтому она надеется, что публике понравилась постановка. "Премьера прошла не без происшествий - упала и получила травмы. Сегодня поняла, что на многое способна - даже выходить на сцену с реальными слезами и переключаться на работу, забыв обо всем на свете. Надеюсь, зритель получил удовольствие! Мы старались!", - сообщила звезда в Instagram.

Поклонники поддержали артистку и пожелали знаменитости скорейшего выздоровления. Многие отметили, что такое падение могло закончиться хуже, поэтому отчасти звезде повезло.

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Сейчас актриса восстанавливает пошатнувшееся здоровье
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Также многие восхитились мужеством Волковой. Несмотря на повреждения Екатерина вышла на сцену и отлично справилась со своей работой. Сейчас актриса восстанавливает здоровье.

ИСТОЧНИК KP.RU

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