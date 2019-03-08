2019-03-08T10:50:53+03:00
Звезды

Богомолов снял в "Содержанках" Собчак, а его бывшая супруга на съемках закрутила роман с коллегой

Поклонники обсуждают: "высокие, высокие отношения"
Ольга АНТОНОВА
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Константин Богомолов и телеведущая Ксения Собчак. Фото Валерий Шарифулин/ТАССКонстантин Богомолов и телеведущая Ксения Собчак. Фото Валерий Шарифулин/ТАСС
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Накануне, 7 марта в Центральном доме литераторов прошел премьерный показ фильма Константина Богомолова "Содержанки". Картина еще не вышла на большие экраны, но уже наделала много шума, ведь известный режиссер задействовал в своей новой работе сразу двух небезразличных ему женщин: бывшую супругу Дарью Мороз, которая задействована здесь в главной роли и нынешнюю даму сердца - Ксению Собчак.

Постер сериала "Содержанки".

Постер сериала "Содержанки".

После того, как 7 марта Собчак и Виторган официально объявили о том,что они давно не вместе, разговоры о новом романе телеведущей вспыхнули с новой силой. Тем более, что за два дня до этого пара Богомолов-Собчак была замечена в аэропорту, улетающей вместе в Прагу. И теперь когда выяснилось, что Ксения- женщина свободная, в этом как будто и нет большой интриги. Но как было, когда звезда снималась в "Содержанках", проект, который начался летом прошлого года? Быть может он и стал началом романа между Богомоловым и ведущей? Надо отметить, что и бывшая супруга автора фильма Дарья Мороз на съемках, как говорят, встретила новую любовь. На премьере все активнее обсуждали ее роман с фотографом и актером Владимиром Мишуковым. Уж больно трепетно и нежно они общались и смотрели друг на друга.

Получается, что на съемках первого большого проекта Богомолова у него вспыхнули чувства к Собчак, а у его экс-супруги к коллеге по съемочной площадке? Поклонники уже иронизируют, вспоминая знаменитую фразу "Покровских ворот", что это все "высокие, высокие отношения".

Отметим, что у Дарьи Мороз и Константина Богомолова есть совместная дочь. Девочке уже восемь лет. Родители, которые расстались в августе 2018 года, ради ребенка поддерживают хорошие отношения. Известно, что Аня учится в немецкой школе при посольстве Германии в России. Также младшая Богомолова увлекается теннисом и посещает музыкальную школу.

d_morozd_moroz
Сегодня крайняя смена..#содержанки
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ИСТОЧНИК KP.RU

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