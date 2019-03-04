Умер Сурен Гургенович Арутюнян

Печальная новость и вновь горькое ощущение невосполнимой утраты...

Из наших рядов на 80-м году жизни ушел замечательный человек, государственный и общественный деятель, хорошо известный в России, СССР и в Армении, секретарь ЦК ВЛКСМ в 70- годы, первый секретарь ЦК Компартии Армении в конце 80-х годов, Чрезвычайный и Полномочный посланник СССР и Российской Федерации, народный депутат СССР, член Бюро Оргкомитета "Комсомолу-100" - Сурен Гургенович Арутюнян.

Он скончался утром 1 марта 2019 года после продолжительной и тяжелой болезни.

Мы - его друзья, товарищи, коллеги по работе в комсомоле, в партийных органах, в Верховном Совете СССР, на дипломатической службе, в общероссийской общественной организации воспитанников комсомола с болью в сердце искренне скорбим о постигшей всех нас тяжелой и невосполнимой утрате. Всей душой разделяем горе родных и близких, выражаем искреннюю поддержку и соболезнование его супруге - многоуважаемой Нине Асатуровне, всей семье - сыну, дочери, внукам, родным.

Его дела и книги остаются с нами, как вечная и нескончаемая память ...

Международный оргкомитет "Комсомолу-100", Центральный Совет общероссийской общественной организации "Воспитанники комсомола - Моё Отечество", сопредседатели и первые секретари ЦК ВЛКСМ Е.М. Тяжельников, Б.Н. Пастухов, В.М. Мишин, секретари и руководители ЦК ВЛКСМ разных лет, коллеги - В.В. Андрианов, В.А. Аксенов, В. Б. Арсентьев, Л.К. Балясная, Ю. В. Бабанский, Г.Б. Бобосадыкова, А.Г Борцов, В. А. Васин, А.Х. Везиров, А. С. Дзасохов, Н. К.Долгушкин, С. Н. Епифанцев, А..В. Жуганов, И.М. Ильинский, А . Н. Калякин, А. И . Камшалов, П . И. Климук, Т..А. Куценко, А . А. Лиханов, В.П. Лияскин, Е .Н. Махов, З .Г. Новожилова, Н.И. Пальцев, В..А. Приступко, Б. Н . Рогатин, В..А. Саюшев, В.М. Ситцев, В.Г. Сыроватко, А.В. Федулова, Ж.К. Чанышева и др.

Прощание с Суреном Гургеновичем Арутюняном пройдет 5 марта в 13.00 в г. Москве по адресу: ул. Маршала Тимошенко, 25, Ритуальный зал ЦКБ.

Похороны пройдут на государственном уровне в Армении в Пантеоне.