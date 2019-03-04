10 страшных примет на Масленицу

Масленица - один из самых любимых и ожидаемых праздников. Празднование Масленицы начинается либо в конце зимы, либо уже в начале весны. Точная дата зависит от главного христианского праздника - Пасхи. Так как сама Пасха является переходящей, то и дата начала Масленицы каждый год изменяется. В этом году Пасха будет праздноваться 28 апреля. А Масленица должна начаться на восемь недель раньше, поэтому в этом году она продлится с 4 по 10 марта.

Празднование Масленицы сопровождается различными приметами и обычаями, в том числе и страшными. Они позволяли не только узнать, чего ожидать в скором будущем, но и повлиять на него.

1. На масленицу принято печь блины. Если блины прилипли к сковороде, плохо пропеклись или пригорели, то в скором времени дом настигнут трудности, а членов семьи - болезни, серьезные неприятности и проблемы.

2. Если не глянуть на чучело Масленицы хотя бы издалека, то скоро умрешь.

3. Кто на Масленицу на угощения скупится, тот за год разорится.

4. Женщинам на Масленичной неделе нельзя заниматься рукоделием. Считалось, что такие занятия тревожат души мертвых, незримо витающие вокруг в праздничные дни.

5. На Масленицу всегда готовят много и вкусно. Не все яства удается съесть до поста. Однако их нельзя выбрасывать - иначе ждет нищета. Оставшуюся праздничную еду следует непременно раздать тем, кто не может себе позволить такое множество разносолов.

6. Выпекая блины, хозяйка могла узнать о проблемах со здоровьем. Румяный в середине блин указывает на проблемы с иммунитетом, значит, предполагаются частые простудные заболевания.

7. На Масленицу теща обязательно должна позвать на блины своего зятя. Если угощение ему не понравится, то и год пройдет в склоках и ругани.

8. Выпекая блины, надо смотреть на припек. Если он формируется сбоку, то значит муж изменяет. Кривые края блина предупреждали о несчастливой жизни с избранником.

9. Блины запрещается резать. Их либо съедают целиком, либо разрывают руками. Считается, что использование ножей на Масленицу может привлечь беды и несчастья.

10. Отсутствие "шапок" снега на елях в лесу у дома обещает убыток.

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