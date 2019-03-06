Выигрыш — лучший подарок на 8 Марта! Отзывы победителей «Столото»

Я выиграла в лотерею 8 Марта!

В прошлом году весеннему женскому празднику был посвящен 1222-й тираж «Русского лото». Главными призами розыгрыша стали квартиры. Эфир телелотерии, конечно же, вел Михаил Борисов, а помогал ему певец Авраам Руссо. Именно с их легкой руки были разыграны 30 квартир. Обладательницей одной из них стала москвичка Ольга Латыпова. Девушка убедилась, что победить правда можно, никакого обмана. Она выиграла!

Фото предоставлено «Столото»

На оформление выигрыша победительница приехала с семьей, мужем Сиренем и сыном Богданом, и рассказала свою историю победы. Лотерейный билет в честь праздника 8 Марта Ольге подарил брат. «Билеты он подарил не мне одной, еще маме и двоюродным сестрам. Но крупный выигрыш выпал только мне. И он пришелся так вовремя, с его помощью решим вопрос с квартирой!» — делится планами счастливая молодая мама.

Отзывы реальных людей. Подарок со смыслом.

Победительница 1222-го тиража «Русского лото» Светлана Будкина из Нижегородской области также в числе везунчиков. Тех, кто выиграл квартиру. Лотерейный билет она получила в подарок на 8 Марта от супруга Романа. Дарил с пожеланием удачи. Так и вышло.

Ольга смотрела ТВ-трансляцию розыгрыша: «Сидела перед экраном, зачеркивала числа. И вдруг поняла, что победила. Тут же позвонила мужу: «Рома, мы выиграли квартиру!»

Фото предоставлено «Столото»

Супругам выигрыш пригодится. Какое-то время назад они как молодая семья получили участок, на котором начали строить дом. Приз в денежном эквиваленте станет хорошим подспорьем и поможет скорее завершить начатое — победители лотереи потратят его на отделочные работы и обстановку дачи.

Спасибо маме и «Столото»!

Не только мужчины дарят шанс на удачу в честь 8 Марта. Женщины тоже поздравляют друг друга с помощью лотерейных билетов от бренда «Столото».

Так было и у Елизаветы Петровны Танковой из Саратовской области. Ее мама, или «наша бабушка» — как любовно называют ее близкие — купила лотерейные билеты на весенний праздничный тираж «Русского лото» всем женщинам в семье. 87-летняя бабушка даже карандашиком подписала имена адресатов на подаренных билетах. Участие в 1222-м тираже сделало Елизавету Петровну победительницей. Вот ее история.

Фото предоставлено «Столото»

«Выигрывают ли обычные люди в лотерею? Да! Я — пример. В тот день была дома и смотрела по ТВ программу «У нас выигрывают!» вместе с сыновьями. В билете отмечала выпавшие числа, — вспоминает Елизавета Петровна. — В конце передачи поняла, что у меня осталось необведенным лишь число 15. И уже хотела было порвать билет, как сын остановил: «Подожди, еще невыпавшие числа не назвали». В мешке у ведущего оказались два бочонка — 28 и 75. Бочонок под номером 15 Елизавета Петровна пропустила и поэтому не отметила. А значит — выиграла! Проверили билет на официальном сайте «Столото» и обалдели — квартира. Оставалось только узнать, как получить приз: «Алло, здравствуйте, это «Столото»?»

Приз в денежном эквиваленте победительница планирует потратить на улучшение жилищных условий и ремонт. «Спасибо нашей бабушке! Лучший подарок на 8 Марта», — искренне благодарит свою маму счастливая Елизавета Петровна.

Фото предоставлено «Столото»

Популярные лотереи «Столото» в марте 2019 года

• В 2019 году лотереи «Русское лото» и «Жилищная лотерея» вновь порадуют всех участников праздничными тиражами и отличными призами в честь праздника весны — 8 Марта.

• Билеты на праздничный 1274-й тираж «Русского лото» и 328-й тираж «Жилищной лотереи» не только приятный сюрприз, но и перспективный, ведь у каждого появляется возможность стать миллионером, выиграть квартиру, кухонный гарнитур или отправиться в Париж.

• Трансляция розыгрыша 328-го тиража «Жилищной лотереи» состоится в субботу, 9 марта, в программе «Зарядись удачей!» на телеканале НТВ.

• Трансляция праздничного 1274-го тиража «Русского лото» состоится в воскресенье, 10 марта, в программе «У нас выигрывают!» на телеканале НТВ.

• Билеты уже в наличии в официальных точках продаж, мобильном приложении «Столото» и лотерейном интернет-супермаркете stoloto.ru. А также во всех магазинах сети цветочных баз «Мосцветторг».

Стоп-игра! Вы выиграли квартиру

11 марта прошлого года в телеэфир вышел еще и розыгрыш 276-го тиража «Жилищной лотереи». Разыгрывались 20 квартир. Оксана Прокопенко из Краснодарского края стала одной из победительниц.

Фото предоставлено «Столото»

Счастливый билет ей подарил папа на 8 Марта. Мужчина — давний участник лотерей. «Сколько себя помню, папа покупает лотерейные билеты, — рассказывает Оксана. — Мы всей семьей смотрели ТВ-трансляцию розыгрыша. Билет лежал передо мной. Когда прозвучали слова ведущего: «Шар номер 63… Стоп-игра! В третьем туре удача улыбнулась участнику из Краснодарского края. Вы выиграли квартиру. Поздравляем вас!» — мы чуть с ума не сошли от радости. Папа даже прослезился от счастья. Ура, мы правда выиграли!»

В 276-м тираже «Жилищной лотереи» Оксана выиграла квартиру. Денежный эквивалент выигрыша они с мужем, Николаем Прокопенко, решили потратить на покупку квартиры — у супругов подрастает сын, жилплощадь нужна побольше.

Подарок для бабушки

Все предыдущие отзывы реальных людей и мнения были о счастливых победах, когда билет был подарен кем-то из близких. Но следующая история от имени дарителя.

Роман Снежко из Ярославля купил билеты на 276-й тираж «Жилищной лотереи» и вручил всем женщинам в семье, в том числе и бабушке. Она проверила результаты тиража не сразу, а спустя неделю после розыгрыша. Оказалось, выиграла квартиру!

На оформление выигрыша в Москву Роман приехал с супругой — бабушка делегировала им все полномочия. Мужчина рассказал, как в семье все взволнованы, но больше всего, конечно, победительница. А главное, выигрыш пришелся кстати — Роман и Асия планировали сделать ремонт в квартире бабушки. Теперь, можно сказать, это свершившееся событие.

Спустя 8 месяцев после выигрыша на официальном YouTube-канале «Столото» был опубликован видеосюжет в рубрике «Жизнь после выигрыша». Роман Снежко все задуманное исполнил. Сам с семьей сейчас живет в Подмосковье.

Фото предоставлено «Столото»

Посмотреть другие видеоистории победителей государственных лотерей, прочитать отзывы реальных людей и убедиться, что все без обмана, можно на официальном сайте «Столото».

Ворох эмоций в подарочном наборе

• Подарить лотерейный билет — значит подарить эмоции и возможность испытать везение. А вручить праздничный набор — значит увеличить шансы на успех, ведь билетов несколько!

• Подарочный набор из пяти лотерейных билетов на 1274-й тираж «Русского лото» украшен репродукциями известных картин из Третьяковской галереи. Участников тиража ждут 50 призов по 1 миллиону рублей, размер Джекпота составляет 500 миллионов рублей. А еще только для обладателей наборов состоится эксклюзивный розыгрыш романтического путешествия в Париж! Победитель будет определен случайным образом по номеру набора.

• Подарочный набор из пяти билетов на 328-й тираж «Жилищной лотереи» упакован в стильную жестяную коробку с цветочным орнаментом — оригинальный презент к 8 Марта. Во время трансляции будут разыграны 25 двухкомнатных квартир, размер суперприза — 500 миллионов рублей. Кроме того, парные билеты в блоках из подарочного набора участвуют в специальной акции «Кухня вашей мечты».

• Подарочные наборы на весенние праздничные тиражи, а также лотерейные билеты поштучно теперь продаются и в магазинах сети «Мосцветторг». В одном месте можно приобрести и букет, и презент — удобно!

• Дарите любимым лотерейные билеты и подарочные наборы «Русского лото» и «Жилищной лотереи» и побеждайте!

Фото предоставлено «Столото»

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