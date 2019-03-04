Варнава жестко унизила Бузову

Екатерина Варнава неожиданно набросилась на Ольгу Бузову. Вот уже два года как певица развелась со своим мужем Дмитрием Тарасовым, однако звездная участница "Comedy Woman" решила наступить на больную мозоль коллеги по цеху.

Варнава в своем блоге опубликовала фото Ольги Бузововй и ее бывшего мужа Дмитрия Тарасова. "Мне жаль, что эти двое расстались, но как можно от такой не загулять. Согласны со мной?", - обратилась к подписчикам знаменитость.

kativarnava Звездная участница "Comedy Woman" решила наступить на больную мозоль Бузовой

В комментариях к снимку фолловеры гадают: этот пост на спор, Варнаву взломали или она завидует молодости и красоте Оли Бузовой.

kativarnava Екатерина Варнава неожиданно набросилась на Ольгу Бузову

"Пиар, хайп? Взломали что ли?!", "Жестко очень", "Взломали скорее всего", "Екатерина не стала бы писать такого. Тут как-то даже стиль ее письма не сходится, мне кажется. Да и делать ей больше нечего, чем в чужую жизнь лезть, никогда в таком замечена не была", "."Может, это хейтеры Бузовой", "Ты себя то видела? Ты думаешь, твой мужик от тебя не загуляет? Я вот уверена на 100%, что уже гуляет", "Ольга Бузова очень даже хорошая ! Я не знаю, к чему вы так о ней", - негодуют пользователи соцсети.

Стоит отметить, что не так давно Варнава оказалась в центре скандала. В соцсетях огромный резонанс вызвала миниатюра Comedy Woman 2013 года о погибшем генерале Дмитрии Карбышеве. Известный российский кинорежиссер Никита Михалков обрушился с резкой критикой на юмористическую программу Comedy Woman. С гневной отповедью в адрес актрис кинематографист выступил в своей авторской программе "Бесогон" в Youtube. "Ну а когда эти овцы из Comedy Woman шутят вот так, они сами понимают, что они говорят? О ком они говорят?", - не сдержался режиссер.