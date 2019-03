Демоны одиночества победили: Кейту Флинту пророчили смерть в 40, но тогда его спасла жена

В 90-е в России только-только появились музыкальные каналы: итальянскую эстраду и группы типа «Ласкового мая» сменили Dr. Alban, 2 Unlimited, Snap и другие иностранные коллективы, которые тут же влюбили в себя подростков. Но это все равно было попсой, а вот Prodigy… Википедия характеризует их как «альтернативный дэнс», «техно», «хип-хоп» и т.д., но мы тогда особо не разбирались в стилях. Просто почувствовали что-то новое, модное, вообще другое. Минимум текста, бешеный ритм, самые крутые по тем временам клипы. К сожалению, влияние группы на тогдашнюю молодежь, да и популярность не понять тем, кто был вне контекста, в первую очередь возрастного. Пока взрослые пытались начать жить в новой реальности, оправляясь от перестройки, мы брали свой темп под музыку Prodigy, которая как раз совпала с нашей, перестройкой гормональной и мировозренческой. Первый альбом, который сделал группу популярной в России, назывался «Music for the Jilted Generation» («Музыка для брошенного поколения»).

Кейт Флинт в 1998 году, группа "Prodigy" - на пике свой популярности.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Самые модные девочки, увидев «Божественное дитя» (так, наверное, надо переводить Prodigy) бросили копировать Сандру (начесы, широкие пояса, подведенные глаза) и начали скупать тяжелые ботинки, клетчатые рубашки и маечки в обтяг. Да и у мальчиков наконец появились кумиры для подражания. В группе все были важны и интересны, но Кейт Флинт, конечно, был самым нарядным, поэтому и стал «лицом» группы - поначалу он просто танцевал, потом даже что-то спел в песне Firestarter в 1996-м. Мы, привыкшие к советскому стилю, были в шоке от внешности этого парня, который больше напоминал лысого героя семейки Адамс, которому сделал апгрейд Сальвадор Дали. Красные «рожки» по бокам головы, густо подведенные черным глаза, проколотый нос и уши, кожаные штаны «с юбкой»- не парень, а персонаж мультфильма - без возраста и адреса.

Кейт Флинт в клипе на хит "Firestarter".Фото: YouTube

Удивительным образом эту чудо-группу умудрились привезти в Москву зимой 1995-го года. Билеты стоили больших для «брошенного поколения» денег, концерт проходил почему-то в гостинице «Россия» а не в модном клубе, коих было предостаточно. Было очень холодно, но народ стоял до середины ночи, не сдаваясь. Тусклый свет, унылый паркет, одетые в какие-то дичайшие (но тогда модные) тряпки молодые люди и девушки… В нашей стране это был официальный выход электронной музыки из подполья.

Кейт Флинт покончил с собой на 50-м году жизни.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Спустя два года группа уже триумфально «зажгла» на Манежной площади, на фестивале сноубордистов (со временем они стали кумирами любителей экстремальных видов спорта). Тогда уже вышел третий альбом группы «The fat of the Land» «Жир земли». Можно сказать, в тогда и случился пик популярности Prodigy. И все из-за клипа «Smack My Bitch Up» («Шлепни мою сучку»), который то разрешали, то запрещали, а в свободные 90-е это было нонсенсом. Видео было снято будто бы камерой, которую человек держит в своей руке и снимает все, что происходит. Просыпается, идет в туалет, жестко напивается, пристает к девкам, его мутит, а в конце оказывается, что главный герой - девушка, что и произвело фурор. Возвращаясь к концерту на Манежке - в отличие от первого шоу британской четверки, где был полупустой зал, на бесплатное шоу пришло около 200 000 человек. Со временем группа и правда стала «нишевой» - фанаты выросли и стали слушать другие группы, в изобилии представленные на Горбушке, а потом уже и в iTunes. Но в России у Prodigy всегда были полные залы.

Флинта можно назвать "лицом" Prodigy, его фирменный стиль был самым узнаваемым.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Несмотря на сценическое безумие, Флинт жил в Эссексе, в доме с часовней на крыше, являвшейся исторической ценностью. Он очень гордился тем, что в его доме в древние времена собирались солдаты армии Оливера Кромвеля.Там и встретил он смерть.

Мы никогда не думали о том, есть ли в группе наркоманы или нет, хотя, казалось бы, внешний вид Кейта и его дикие танцы должны были наводить нас на определенные размышления. Лишь десятилетия спустя из западной прессы мы узнали, что действительно, раньше он сильно злоупотреблял алкоголем и запрещенными веществами, и его друзья даже боялись, что он не доживет до 40 лет. Их мрачные прогнозы не оправдались. В Токио он встретил девушку-диджея Маюми, которая стала его женой и спасла из полузабытья. Но, видимо, «воющие демоны одиночества» которые были с ним с детства (маленький Кейт ненавидел свою жизнь, своего отца и часто бился головой об стену, чтобы избавиться от тяжелых мыслей), победили. В Инстаграме группы появилось сообщение, что Флинт покончил с собой - об этом сообщил его соратник по группе, Лайм Хоулетт: «Я чертовски зол и мое сердце разбито».

Последним синглом группы стала песня «Мы живем вечно». Что ж, так тому и быть.

