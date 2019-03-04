2019-03-04T17:23:44+03:00
Общество

Москвич пробил голову другу шаром для боулинга из-за спора о том, кто круче играет

Все действо попало на камеры видеонаблюдения, а парень - в больницу с переломом лобной кости и ушибом головного мозга
Валерий ЛОМОВИЦКИЙ
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Москвич использовал шар для боулинга как аргумент в споре.Москвич использовал шар для боулинга как аргумент в споре.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Эта история о том, что не каждый поход в боулинг заканчивается тем страйком, на который многие рассчитывают. Вот и ожидания 28-летнего Максима из Москвы от веселой встречи с друзьями разбились о бескомпромиссность алкогольной неадекватности.

Все произошло накануне Дня защитника отечества. Трое друзей решили отправиться погонять шары и изрядно употребить спиртосодержащие напитки. Они заказали столик и дорожку в клубе «Космик», что находится на Севастопольском проспекте. И все было хорошо; шары сбивали кегли, а парни весело чокались за предстоящий мужской праздник, пока Максим с Михаилом не стали выяснять, кто из них круче играет.

- Максим стал утверждать, что он лучше всех играет в боулинг, что он всегда ставит рекорды по страйкам и прочее. 32-летнего Михаила взыграла гордость, они сначала на словах пытались выяснить отношения. Оба в этот момент были изрядно пьяными, поэтому у Михаила не выдержали нервы, и он просто кинул шар в голову парню, а потом еще и накинулся добивать его кулаками. – сообщил источник КП.

На кадрах, которые попали в распоряжение КП, отчетливо видно, что Максим сразу же потерял сознание после попадания тяжелого шара в голову. Оно и не удивительно, ведь шары для боулинга весят в среднем 5-7 килограмм.

В Москве парень проломил череп другу шаром для боулинга.

Врачи диагностировали у Максима открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и перелом лобной кости. Парень может на всю жизнь остаться инвалидом.

Михаила же ждет долгое судебное разбирательство, на него завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия». Максимальное наказание по этой статье предполагает лишение свободы сроком до десяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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