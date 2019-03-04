2019-03-04T20:06:50+03:00
Звезды

«Граф Дракула» или «Шляпник»: В Сети обсуждают нелепый наряд Валерия Леонтьева

Музыкант появился в эпатажном образе на юбилее шоу-балета «Тодес» [видео]
Игорь ПОЛЯКОВ
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Певец Валерий Леонтьев.Певец Валерий Леонтьев.Фото: Мила СТРИЖ
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С самого начала карьеры Валерий Леонтьев удивлял публику экстравагантными нарядами. Он одним из первых (среди мужчин) стал носить на эстраде длинные волосы, обтягивающие лосины, броские аксессуары. У Валерия Яковлевича множество поклонников. Но и достаточно тех, кто не принимает его имидж. По мнению хейтеров, в последнее время «Казанова» стал одеваться ещё более эпатажно, чем в молодые годы.

- То ли «Граф Дракула», то ли «Шляпник», - обсуждают в соцсетях новый костюм артиста, в котором он появился на юбилее шоу-балета «Тодес».

Валерий Леонтьев. Фото: Мила СТРИЖ

Валерий Леонтьев.Фото: Мила СТРИЖ

К шляпе и обтягивающим брюкам прилагался ещё пиджак с перьями.

Впрочем, фанаты Валерия Яковлевича дали жесткий отпор сплетникам.

- Посмотрим, как вы будете выглядеть в 70 лет. Посмотрите, какая идеальная мускулистая фигура у Леонтьева, какая осанка! Ни грамма жира! Всем бы молодым артистам иметь такую спортивную форму. Пусть одевается, как хочет. Мы его любим в любом наряде, -поддержали певца в соцсетях фанаты.

В Сети обсуждают нелепый наряд Валерия Леонтьева.

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В этом году на «Новой Волне» случилось крайне неприятное событие - Валерий Леонтьев, который должен был принимать участие в двух концертах, слёг по приезду в Сочи. Врачи диагностировали у певца пневмонию и строго-настрого запретили ему выступать. Да Валерий Яковлевич бы и не смог - по словам Игоря Крутого, артист с трудом держался на ногах (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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