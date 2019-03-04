«Граф Дракула» или «Шляпник»: В Сети обсуждают нелепый наряд Валерия Леонтьева

С самого начала карьеры Валерий Леонтьев удивлял публику экстравагантными нарядами. Он одним из первых (среди мужчин) стал носить на эстраде длинные волосы, обтягивающие лосины, броские аксессуары. У Валерия Яковлевича множество поклонников. Но и достаточно тех, кто не принимает его имидж. По мнению хейтеров, в последнее время «Казанова» стал одеваться ещё более эпатажно, чем в молодые годы.

- То ли «Граф Дракула», то ли «Шляпник», - обсуждают в соцсетях новый костюм артиста, в котором он появился на юбилее шоу-балета «Тодес».

Валерий Леонтьев.Фото: Мила СТРИЖ

К шляпе и обтягивающим брюкам прилагался ещё пиджак с перьями.

Впрочем, фанаты Валерия Яковлевича дали жесткий отпор сплетникам.

- Посмотрим, как вы будете выглядеть в 70 лет. Посмотрите, какая идеальная мускулистая фигура у Леонтьева, какая осанка! Ни грамма жира! Всем бы молодым артистам иметь такую спортивную форму. Пусть одевается, как хочет. Мы его любим в любом наряде, -поддержали певца в соцсетях фанаты.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/695362" frameborder="0"></iframe> В Сети обсуждают нелепый наряд Валерия Леонтьева.

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