«Неприспособленный болеть» встал на ноги»: Валерий Леонтьев выздоровел и рассказал о своем самочувствии

СЕГОДНЯ 12:30 2018-09-11T12:35:53+03:00

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В этом году на «Новой Волне» случилось крайне неприятное событие - Валерий Леонтьев, который должен был принимать участие в двух концертах, слёг по приезду в Сочи. Врачи диагностировали у певца пневмонию и строго-настрого запретили ему выступать. Да Валерий Яковлевич бы и не смог - по словам Игоря Крутого, артист с трудом держался на ногах.

К Леонтьеву «скорая» приезжала по несколько раз в день - артиста спасали капельницами. Вроде случилось улучшение, и нам пообещали, что «Казанова» примет участие в гала-концерте, посвящённом закрытию «Волны», но он снова не приехал.

Мы уж было совсем обеспокоились, как вдруг Валерий Яковлевич опубликовал заявление:

- «Неприспособленный болеть» встал на ноги. Спасибо Игорю и Алле Крутым! Отдельно врачам. А также друзьям и всем вам за сочувствие и заботу. Рад сообщить, что завтрашний концерт в «Фестивальном» состоится. Поверьте, диктат эскулапов - а это был форменный диктат - дался мне непросто!

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