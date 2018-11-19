Владимир Путин: Выход США из договора РСМД не останется без ответа с нашей стороны

Утро понедельника Владимир Путин провел в Стамбуле в заботах о «Турецком потоке», а вечером в Сочи начал традиционный цикл совещаний с руководством минобороны «по вопросам военного строительства, развития вооруженных сил и оборонно-промышленного комплекса страны».

- Сегодня в нашей повестке – широкий круг вопросов: от повышения боевых возможностей армии и флота до сохранения военного паритета и стратегического баланса сил в мире, - обозначил темы президент. - За последние годы обстановка на планете не стала спокойнее, к сожалению. В ряде регионов она даже ухудшилась, далека от стабильной ситуация на Ближнем Востоке, в Афганистане. Несмотря на достигнутые в Минске договорённости, не прекращается вооружённое противостояние на юго-востоке Украины. Блок НАТО год за годом продолжает наращивать свой военный потенциал вблизи наших границ. Под вопросом – будущее основополагающих договорённостей в сфере контроля над вооружениями.

Путин еще раз сформулировал стратегическую цель - не давая втянуть себя в милитаристскую гонку, за счёт не расточительных для бюджета, но эффективных решений обеспечить развитие вооруженных сил.

Он перечислил задачи, стоящие перед министерством обороны:

- совершенствовать боевую подготовку войск, в том числе с учётом опыта проведения операции в Сирии. В ходе манёвров, командно-штабных учений, морских походов нужно отрабатывать всё более сложные, нешаблонные, нестандартные задачи, развивать практику внезапных проверок частей и соединений, одновременно держать на постоянном контроле мобилизационную готовность федеральных и региональных органов исполнительной власти, а также предприятий оборонно-промышленного комплекса и других отраслей экономики.

- продолжить оснащение армии и флота современным вооружением и техникой.

- самое серьёзное внимание нужно уделить воспитательной работе с личным составом.

Отдельно президент предложил «обсудить наши шаги, связанные с возможным выходом Соединенных Штатов Америки из Договора о ракетах средней и меньшей дальности».

- Мы готовы вести диалог с американскими партнёрами по этому ключевому вопросу. И надеемся, что они отнесутся к этому с полной ответственностью. Потому что решение США о выходе из названного Договора, безусловно, не может остаться и не останется без ответа с нашей стороны, - подчеркнул Путин. - Когда США в одностороннем порядке вышли из Договора по противоракетной обороне, мы тогда открыто и честно заявили, что вынуждены будем принять ответные меры. Так и было сделано. Теперь у России есть гиперзвуковое оружие, способное преодолевать любую систему противоракетной обороны.