Родители попавшего в венесуэльскую тюрьму журналиста Билли Сикса написали Лаврову письмо с просьбой о помощи

На прошлой неделе исполнилось сто дней с момента ареста журналиста-международника Билли Сикса в Венесуэле. Гражданина Германии посадили в СИЗО Каракаса 18 ноябряминувшего года по обвинению в «шпионаже» — хотя сам молодой человек полагает, что лишь выполнял профессиональный долг, фотография массовые манифестации сторонников и противников действующей власти.

В Боливарианской Республике, напомним, уже много месяцев длится противостояние между законным лидером Николасом Мадуро и проамериканским оппозиционером Хуаном Гауидо. Последнего в качестве «настоящего президента» даже признал Белый дом, который сейчас подумывает о вооружённой интервенции на берега Ориноко под видом «гуманитарных конвоев». Так что шпиономания и подозрительность венесуэльской полиции по отношению к любым иностранцам имеют некие основания.

Но, похоже, не в этот раз. Билли Сикс — независимый журналист, писал материалы о миграционном кризисе в Германии (с жёсткой критикой в адрес официального Берлина). Расследовал загадку «Боинга» рейса MH17, погибшего летом 2014 года над Донбассом, и пришёл к выводам, прямо противоположным западному официозу о «вине России».

Возможно, из-за всего этого власти ФРГ и не пытаются вытащить Билли из венесуэльского СИЗО или хотя бы облегчить его участь. Например, представители посольства Германии в Каракасе навестили журналиста в тюрьме лишь спустя 54 дня после ареста.

В отчаянии родители 32-летнего парня написали письмо… главе МИД РФ Сергею Лаврову:

«Мы не верим нашему министру иностранных дел Хайке Маасу — но верим Лаврову, — сообщают Ута и Эдвард Сикс. — Вы добрый и достойный человек. Очень просим Вас повлиять на Венесуэлу, с которой у России партнёрские отношения, чтобы они разобрались с этим абсурдным делом и выпустили нашего сына».

Надежда не беспочвенна. Пару лет назад Билли уже ненароком попадал в тюрьму, освещая события в Сирии. Тогда по просьбе немцев вмешался МИД РФ, и благодаря нашему посредничеству парня освободили.

— Практика такова, что если бы Сикс действительно был шпионом любой западной страны, от него бы не стали отказываться. И по-тихому на кого-нибудь обменяли, — комментирует кандидат исторических наук, автор исследований о работе спецслужб Ярослав Левин.

В понедельник престарелые родители Билли даже встали в пикет у здания МИД ФРГ в Берлине. Других мер воздействия на собственные власти у них нет. «Уповаем, хотя бы Сергей Лавров поможет», — говорят они.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Что сейчас на самом деле происходит в Венесуэле и почему это важно для России

События в далекой южноамериканской стране вихрем ворвались в российские СМИ, поэтому многие читатели не понимают - кто такой этот оппозиционный лидер Гуаидо, причем здесь США, нужна ли нам вообще эта непонятная Венесуэла? «Комсомолка» вместе с экспертами разбирается, что происходит в социалистическом государстве, которое грозится уже в скором времени превратиться в еще одну «горячую точку» (подробности).