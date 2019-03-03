Что сейчас на самом деле происходит в Венесуэле и почему это важно для России

События в далекой южноамериканской стране вихрем ворвались в российские СМИ, поэтому многие читатели не понимают - кто такой этот оппозиционный лидер Гуаидо, причем здесь США, нужна ли нам вообще эта непонятная Венесуэла? «Комсомолка» вместе с экспертами разбирается, что происходит в социалистическом государстве, которое грозится уже в скором времени превратиться в еще одну «горячую точку»

1. С чего начался кризис?

Собственно говоря, проблемы в Боливарианской Республике возникли не сегодня и даже не вчера. Страна планомерно двигалась к нынешнему состоянию, начиная с 2014 года, когда упали цены на нефть (главный источник доходов в стране) и правительство не могло позволить себе тратить столько же денег на масштабные социальные и международные проекты как раньше.

Непосредственно нынешний кризис начался 23 января, когда председатель оппозиционной Национальной ассамблеи - парламента страны - Хуан Гуаидо объявил себя президентом. До этого противники Мадуро заявили. что не признают результаты выборов главы государства в мае 2018 года, и поэтому решили, что с 9 января полномочия Мадуро закончились, а в отсутствии законно избранного лидера, согласно конституции, его функции должен выполнять руководитель парламента.

Никто даже не обратил бы внимания на нового «президента», но его быстренько признали США и практически весь Евросоюз. В результате формально в стране всем руководит законно избранный Николас Мадуро, а для стран Запада главой государства является именно Гуаидо. С такой «двойной моралью» можно было бы жить сколь угодно долго, но Вашингтон пошел еще дальше. Белый дом распорядился передать управление всеми венесуэльскими банковскими счетами под контроль оппозиционеров и, самое главное, фактически подарил им ключевой нефтяной актив Боливарианской Республики в Штатах — компанию CITGO, приносившую в казну миллиарды долларов.

2. Действительно ли Гуаидо — «марионетка» США?

Сразу же после самопровозглашения в отношении лидера оппозиции возникли подозрения, что он просто кукла в руках Вашингтона. Уж больно все ладно выходило — неизвестный политик, который до этого был в тени, фактически в одночасье собирает десятки тысяч людей под свои знамена и признается практически всеми западными странами. Настолько неожиданная история «из грязи — в князи», что даже самый ярый противник чавистов может начать сомневаться в том, что все это происходит «естественным» путем.

- Даже если Гуаидо и хочет быть независимым, то в нынешних условиях у него для этого очень мало возможностей. В отличие от предыдущих политических кризисов в Венесуэле здесь внешний фактор играет определяющую роль, - считает венесуэльский политолог Оскар Вальес. - Сейчас будущее Гуаидо зависит от активности США и их союзников, поэтому у Вашингтона есть все рычаги давления на оппозицию. Как Белый дом воздействует на античавистов - мягко или жестко - другой вопрос, но то, что это влияние есть несомненно.

Никто даже не обратил бы внимания на нового «президента», но его быстренько признали США и практически весь ЕвросоюзФото: REUTERS

Надо просто посмотреть на ряд фактов. За месяц до самопровозглашения председатель Национальной ассамблеи совершил тур в США, а также Бразилию и Колумбию, чтобы встретиться с местными элитами. Сторонники лидера оппозиции не скрываясь рассказывают, что за рубежом Гуаидо просил помощи в борьбе с законной властью и вырабатывал стратегию того как будет свергать Мадуро.

Да и сами американцы не особенно скрывают, что «направляют» оппозиционера. Перед митингом 23 января Гуаидо позвонил вице-президент США Майкл Пенс, который пообещал поддержку Вашингтона, если удастся выкинуть сторонников Уго Чавеса из власти. Видимо, в Белом доме не надеялись на инициативу самого «президента» и решили подтолкнуть его к действиям.

3. Есть ли у России там интересы?

Из всех стран Латинской Америки наше присутствие в Боливарианской Республике, пожалуй, самое значимое. Казалось бы - другое полушарие нашей планеты, а венесуэльцы идут нам навстречу в таких вопросах, в которых не найдешь поддержки даже у «братских» стран бывшего СССР. Например, Каракас признал независимость Абхазии и Южной Осетии, пускает наши бомбардировщики к себе на территорию и вообще поддерживает практически все внешнеполитические шаги Москвы.

Хотя помимо чистой геополитики тут есть и экономический интерес. В стране активно работают отечественные нефтяные корпорации - «Роснефть» и «Газпром», причем добывают углеводороды весьма успешно. Например, совместное с местной компанией PDVSA предприятие «Петромонагас» обеспечивает 10 процентов всей получаемой в стране нефти.

События в далекой южноамериканской стране вихрем ворвались в российские СМИФото: Александр КОЦ

Кроме того, Венесуэла должна России довольно крупную сумму денег - это и кредиты на покупку оружия и займы для «Роснефти». Суммы разнятся в различных источниках, но речь идет о миллиардах долларов. Естественно нам выгодно, чтобы у власти оставалось правительство, которое платит по счетам (а Каракас, к его чести, может быть и медленно, но закрывает свои обязательства). С учетом того, что американские конгрессмены уже заявили, что надо разрешить Гуаидо «не платить долги России», то приход оппозиции к власти может поставить под вопрос возврат наших финансов.

4. Как повлияют события в Венесуэле на мировые цены на нефть?

Особенностью венесуэльской нефти является то, что она «тяжелая», то есть полна примесей, снижающих стоимость этого сырья. Да что там говорить, без дополнительных разбавителей ее даже нельзя пустить по трубе, а один только очистительный завод будет стоить сотни миллионов долларов. Тем не менее, покупателей даже на такое «черное золото» всегда было хоть отбавляй, поэтому в стране до сих пор работают более 15 компаний, включая американского гиганта «Шеврон».

«Нефтянку» Венесуэлы, однако, серьезно поприжали. Американцы ввели против нее санкции, которые должны были убить всю отрасль — отказались покупать венесуэльское сырье (хотя раньше были на первом месте среди импортеров), прекратили поставки разбавителя, необходимого для экспорта тяжелой нефти, и запретили правительству Мадуро использовать счета для проведения платежей с партнерами. Вот такой вот «честный бизнес» и «невидимая рука рынка» по-вашингтонски. Эти санкции серьезно ударили по всей экономике Боливарианской Республики (бюджет на 90 процентов состоит из доходов от экспорта энергоресурсов), но пока страна держится.

Собственно говоря, проблемы в Боливарианской Республике возникли не сегодня и даже не вчераФото: Александр КОЦ

- Проблем с нефтью не будет, если раньше мы продавали наше «черное золото» в США, то теперь направим его в Индию и Китай, они уже заявили о готовности нарастить экспорт, - сообщил «КП» советник по нефтедобыче Национального учредительного собрания Феликс Роке.

Некоторые эксперты в России говорят, что мировые цены на «черное золото» рухнут в случае увеличения добычи сырья в Венесуэле, но цифры свидетельствуют об обратном. Сейчас страна, по различным оценкам, добывает около 1,2 миллиона баррелей в сутки (что-то в районе 1 процента от общемировой добычи) и объемы производства продолжают падать. Даже если Гуаидо и найдет инвесторов, готовых вложить в нефтянку $25 млрд. в год (согласно его собственному плану), то в любом случае восстановление добычи хотя бы до уровня в 2 миллиона баррелей займет 4-5 лет и то это даст увеличение на 1 процент мирового рынка. К небольшому снижению цены подобные объемы привести могут, а вот к «обвалу» - вряд ли.

5. Начнут ли США вооруженную интервенцию, как сделали это в Афганистане и Ираке?

Пока признаков того, что Вашингтон может решиться на авантюру против Каракаса не так много. В основном «мускулами играют» союзники США - Колумбия и Бразилия, которые граничат с Венесуэлой. Возможно, что именно их Белый дом хочет бросить на чавистов, чтобы самому не подставляться в столь непростой ситуации

- Не думаю, что Трамп в открытую начнет агрессию против Боливарианской Республики. В основном «боевые действия» сейчас ведутся в информационном плане - в СМИ и соцсетях, - считает политолог и бывший дипломат Серхио Родригес. - В любом случае в стране создана система обороны, рассчитанная на ведение партизанских действий против оккупантов, и это сдерживает «горячие головы» на севере. Скорее всего, Белый дом решится не на полномасштабное наступление крупных войсковых частей, а проведет точечную операцию. Например, авиаудар, чтобы «обезглавить» министерство обороны, или какие-то действия американского спецназа.

На границе действительно неспокойно. Хотя в прессе об этом особо не пишут, но мои коллеги, побывавшие в этом районе, говорят о постоянных провокациях со стороны колумбийцев, а ведь помимо официальных вооруженных сил там еще полно беженцев, дезертиров и просто бандитов, которые ждут не дождутся, чтобы поквитаться с Мадуро за все свои невзгоды. Так что все может пойти не по традиционному сценарию обычной военной операции, а начаться со штурма границы толпами отребья, выдающего себя за недовольных венесуэльцев. Будет ли этот бунт «стихийным» или начнется по приказу из-за рубежа - вот вопрос.

6. Чем все в итоге закончится?

Пока ситуация пребывает в таком неопределенном положении, что никто из опрошенных «КП» экспертов не взялся прогнозировать, чем закончится кризис. Можно выделить несколько сценариев - иностранная военная интервенция, переговоры оппозиции с правительством и достижение какого-то компромисса или сохранение власти чавистами путем выдавливания или ареста сторонников Гуаидо.

- Ситуация сейчас меняется каждый день, планировать что-то невозможно. Может произойти любая неожиданность — провокация, покушение на Гуаидо, да что угодно, и тогда все расчеты и планы полетят к черту. - считает политолог Хесус Серхиас. - Сейчас в США многие эксперты говорят о возможном военном перевороте, якобы генералы готовятся сбросить Мадуро. Думаю,что это один из тех вариантов, которые Белый дом активно прорабатывает и надеется на его реализацию. Для американцев идеальным сценарием стал бы бескровный захват страны с переходом «нефтянки» под их контроль.

Конечно, хотелось бы надеяться на мирный исход и нормализацию ситуации. Но шансов на это все меньше, ведь сюда замешивается очень много интересов Вашингтона, который если уж вцепился в «жирный кусок», то его не отпустит.