Авиааферисты продали липовых лицензий пилотов на 10 миллионов рублей

На днях в Подмосковье прямо на дачный поселок рухнул очередной легкомоторный самолет. При падении разрушил один из домов. Оба пилота погибли. Что произошло в полете, в каком техническом состоянии был самолет, проверяли ли его, сейчас разбирается Следственный комитет.

Новое ЧП - очередное в большом списке подобных аварий с легкомоторками.

100 ТЫСЯЧ ЗА ДОКУМЕНТ

В Москве сейчас полным ходом идет расследование по делу авиааферистов. «Учебный центр» торговал лицензиями для пилотов. За год с лишним продали корочек и бумажек на 10 миллионов рублей!

- Изначально были задержаны пять человек, но в итоге обвинение по статье «мошенничество в крупном размере» предъявили двоим мужчинам, которых считают организаторами этого нелегального бизнеса, - рассказывают в следствии. - Остальные выполняли мелкие поручения.

По словам источника, основным контингентом мошенников были новички, желающие получить свидетельство частного пилота (Private Pilot License, PPL) - оно дает право управлять небольшими маломоторными судами.

Чтобы получить лицензию частного пилота, за обучение нужно заплатить около 500 тысяч рублей. 50 тысяч из них - теоретические занятия в классе. Остальное - практика. Один час полета с инструктором стоит 12 - 15 тысяч. А налетать нужно в итоге 35 - 50 часов. Поэтому некоторые не прочь сэкономить на обучении. Вот и выходит: бумажку получили, а реальную практику добирают на самолетиках друзей.

- В среднем одно поддельное свидетельство стоило около 100 тысяч рублей, - говорит источник в следствии. - Доходы в 10 миллионов рублей - предварительная сумма.

По словам экспертов, случай не единичный. Силовики таких «бизнесменов» периодически накрывают.

- Да, есть такие непорядочные авиационные учебные центры, - возмущается бывший замминистра гражданской авиации СССР Олег Смирнов. - Например, приписывают своим ученикам летные часы, которых по факту не было. Это криминал настоящий.

- Главный вопрос - как потом люди с таким дипломом реально летают? Как их допускают?

- К сожалению, в нашей авиации есть «щели», через которые можно протащить пилота с любыми документами. Были бы деньги! - говорит Смирнов. - Я бы квалифицировал покупку свидетельств пилота как тяжкий криминал. Это ведь то же самое, что диплом хирурга купить, а потом идти людей оперировать. Такие летчики рискуют жизнями пассажиров, и тех, кто с ними в одну кабину садится, не зная уровня их реальной подготовки, и тех, кто внизу, на земле, в ненужный момент может оказаться. Необходимое число летных часов предполагает налеты в самых разных условиях. Это ведь не только занятия при чистом небе и безветренной погоде. Там и ночные вылеты есть. И в тумане, и во время дождя. Для меня однозначно - и продавцы, и покупатели летных документов совершают тяжкое преступление.

По делу московских аферистов работает целая группа следователей.

- Общее число покупателей, воспользовавшихся услугами «фирмы», пока еще уточняется, - говорят в следствии. - Разумеется, все выявленные липовые документы будут аннулированы.

Пилот Сергей Фролов был за штурвалом «Яка». Прогулки на маленьких самолетах - популярное развлечение в Подмосковье. Полеты - по 3 - 5 тысяч рублей с человека. Фото: Соцсети

И ШТРАФ ПОЛТОРЫ ТЫСЯЧИ

О проблемах малой авиации разговор заходит после каждого крупного ЧП с погибшими. Росавиация уже много лет добивается от Госдумы изменения законов, которые помогли бы навести порядок. Сейчас, говорят, нам не хватает полномочий.

Сотни владельцев самолетов предпочитают летать нелегально, потому что: а) легализовываться слишком дорого; б) не очень-то и нужно - все равно шансы, что тебя хлопнут за полет без документов, равны нулю. Воздушных гаишников у нас не бывает.

Небольшие бэушные самолеты сейчас можно купить через сайты вроде Avito даже за 1,5 - 2 миллиона рублей. В некоторых объявлениях честно указано: самолет такой-то модели, но зарегистрирован как ЕЭВС - единичный экземпляр воздушного судна. Это такая законная махинация. Регистрировать серийные самолеты дорого, в таком случае борт должен иметь много четких критериев соответствия. Поэтому хозяева судов объявляют какой-нибудь Як-52 самодельным самолетом с названием, скажем, «Воробей». И его регистрируют как модель, якобы существующую в одном экземпляре. Это в разы дешевле.

По статистике Росавиации, в России сегодня зарегистрировано 3008 ЕЭВС. Одних только самолетов 2053 штуки плюс 98 вертолетов, 233 воздушных шара, 126 автожиров и проч. Есть даже 4 дирижабля! И 60% из них не имеют действующих сертификатов летной годности.

И еще пара красноречивых цифр. По действующим законам штрафы за несанкционированные полеты - от 1500 до 5000 рублей. Кого они могут напугать? Росавиция с 2011 года просит Думу и Минтранс увеличить наказание рублем.

До 7 миллионов. Ну чтобы человек еще сто раз подумал, прежде чем летать «партизаном».

- Неоправданно низкие размеры административных штрафов создают атмосферу пренебрежения к требованиям воздушного законодательства, - комментируют в Росавиации.

Это странно, но в парламенте повышать штрафы не хотят. Воздушные хулиганы, что ли, там засели?

А В ЭТО ВРЕМЯ

Прогулочный самолет, при крушении которого погибли три человека, 7 лет летал без разрешения

Эксперты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) завершили свое расследование по громкому ЧП. В мае 2017 года в Можайском районе Подмосковья упал четырехместный Як-18Т. Погибли пилот и два его пассажира - 32-летний инженер Алексей Парамонов и его невеста.

Позже стало известно, что этот маленький «Як» с 2010 года (7 лет!) возил пассажиров без сертификата летной годности - а это ведь как техпаспорт для автомобилей, свидетельство, что борт прошел техосмотр и с ним все в порядке.

Билеты на прогулки продавала фирма «Территория полета». Летом прошлого года бизнесмена из Рузы Сергея Новгородова с супругой (на нее была зарегистрирована фирма) арестовали. Им предъявили обвинение по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности гибель двух и более лиц» - до 10 лет реального срока. Однако в процессе расследования сменили обвинение на более легкую статью - «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» - до 2 лет тюрьмы вместо 10.

Конкретно

В распоряжении редакции «КП» есть заключение МАК. В самой концовке - главка «Рекомендации». МАК просит доработать действующие «нормативные документы по контролю за деятельностью АОН (авиация общего назначения - так у нас называют всю «некоммерческую» малую авиацию. - Авт.) для непрерывного мониторинга за летной годностью воздушных судов». Эксперты обращают внимание, что эти маленькие самолеты, вертолеты и их пилотов и владельцев никто не контролирует. Самолеты без разрешительных документов с пилотами-недоучками могут годами катать за деньги ничего не подозревающих пассажиров.