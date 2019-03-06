2019-03-06T02:46:37+03:00
Звезды

Кто из сестричек красивее: Кайли и Кендалл Дженнер снялись для рекламы собственной линии купальников

Наследницы клана Кардашьян позируют в откровенных бикини [фото]
Ирина СУХАНОВА
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Сестры часто фотографируются вместе в бикини для Инстаграма.Сестры часто фотографируются вместе в бикини для Инстаграма.
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Сестры Кардашьян успевают везде: они снимаются в семейном реалити-шоу «Семейство Кардашьян», покоряют соцсети, делают карьеру как модели и зарабатывают еще как минимум на десятке вещей. А теперь самые младшие сестрички Кайли и Кендалл Дженнер запустили еще и собственную линию купальников. Девушки разработали ее совместно с маркой Ardene. И, конечно, сами снялись в бикини для рекламной кампании. Первые результаты дизайнерского дуэта сестер Дженнер можно увидеть в Инстаграме – кадры из рекламной фотосессии появились на страничке бренда. Стоят купальники весьма демократично – около 2600 рублей.

21-летняя Кайли позирует в красном закрытом купальнике на молнии, а 23-летняя Кендалл – в зеленом бикини. Одна – блондинка, другая – брюнетка, обе такие разные, и все же они сестры. Кайли и Кендалл – младшие сестры Ким Кардашьян, дочери бывшей модели Крис Дженнер и олимпийского чемпиона Брюса Дженнера, впоследствии сменившего пол и взявшего имя Кейтлин Дженнер. У поклонников знаменитого семейства появилась отличная возможность сравнить, кто из сестричек Дженнер красивее.

ardeneardene
Кендалл сфотографировалась в зеленом бикини.
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Для Кайли выход новой коллекции совпал с ее финансовым триумфом. Журнал Forbes назвал ее самым молодым миллиардером в истории: состояние модели и звезды Инстаграма достигло 1 млрд. долларов. Таким образом, Кайли побила рекорд Марка Цукерберга, до сих пор считавшегося номером один рейтинге молодых миллиардеров, заработавших свое состояние самостоятельно, а не получивших его по наследству. Основатель Фейсбука сделал свой первый миллиард, когда ему было 22 года. Финансовую удачу Кайли поймала, основав в 2015 году собственную марку косметики Kylie Cosmetics.

Кайли позирует в красном купальнике. Фото: Инстаграм.

Кайли позирует в красном купальнике. Фото: Инстаграм.

Девушка быстро поняла, что популярность на телевидении и в соцсетях - великий двигатель торговли. Только в Инстаграме у нее 129 миллионов подписчиков. За один рекламный пост в соцсети Кайли берет от одного миллиона долларов! В рейтинге людей с самым большим количеством фолловеров она занимает седьмую строчку, и, надо ли говорить, что это самая благодатная почва для продвижения собственного бренда.

Кендалл тоже успела покорить Forbes, хотя до финансового успеха сестры ей пока далеко. Она – модель, и зарабатывает гонорары на подиуме. В прошлом году она возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых манекенщиц планеты. По версии Forbes в 2018-м Кендалл заработала 22 млн. долларов и угодила на первую строчку в списке самых богатых моделей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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