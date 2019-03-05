У Патриарха Кирилла и вице-президента США совпали цели - борьба с абортами

На фоне приостановки действия Договора о ракетах средней и меньшей дальности в игру вступила духовная дипломатия. В Москву прилетел глава "Евангелистской ассоциации имени Билли Грэма" Франклин Грэм. Это сын и продолжатель дела знаменитого американского баптистского проповедника и духовного советника президентов США от Гарри Трумэна до Барака Обамы Билли Грэма. В понедельник он встретился со спикером Госдумы Вячеславом Володиным, с которым обсудил взаимодействие нашего парламента с Конгрессом (сейчас его, скорее, нет, чем оно есть) и с замглавы МИД РФ Григорием Карасиным, а во вторник утром американца принимал уже Патриарх Кирилл. О своем визите в Москву Грэм сообщил вице-президенту США Майку Пенсу, и тот ответил: "Хорошо, я это горячо поддерживаю".

- Чем сложнее становятся отношения между странами, тем больше ответственности на христианах за то, чтобы изменить мир к лучшему. У христиан есть такой потенциал, и он должен реализовываться особенно тогда, когда трудно. Вспоминаю холодную войну - удалось ведь переломить ситуацию, в том числе при активном участии христиан Востока и Запада. Сейчас правильное время для объединения усилий на поприще миротворчества, - приветствовал гостя предстоятель Русской православной церкви.

Святейший подробно рассказывал, как борется за сокращение числа абортов в России, требуя их вывода из системы ОМС и открывая по стране церковные приюты для беременных.

- Мы ценим голос морали, который вы озвучиваете сегодня. Ценим, что Владимир Путин также имеет четкие убеждения по многим моральным вопросам. И очень ценим вашу позицию по абортам - это один из великих грехов нашего мира сегодня. Ваша идея с приютами замечательная. Некоторые организации в США делали что-то похожее и сохранили много жизней. Снизить число абортов - это также и цель Майка Пенса, - кивнул Франклин Грэм. И посетовал, что зачастую верующие в Америке уже не те. - Люди ходят в церковь, но они не следуют за Богом, они не живут для него. Они любят стяжать деньги, любят секс, алкоголь, думают, что это приносит удовлетворение. Это ошибка...

Разговор о том, как отправлять гуманитарку для Сирии и Украины и организовать программу помощи для конкретных детей, продолжился уже за закрытыми дверями.

-С богословской точки зрения, мы с этой организацией находимся на разных полюсах, но базовые христианские ценности у нас одни и те же. И важно, чтобы христиане не меняли их на выгодную политическую конъюнктуру. Это был обмен мнениями о происходящем в мире, - рассказал "КП" об итогах переговоров пресс-секретарь Патриарха иерей Александр Волков. - Святейший говорил о расколе на Украине и о том, как внешние силы воздействуют на ситуацию. Он считает своим долгом говорить об этом при всех возможных обстоятельствах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Только Гитлер убивал инвалидов!": Патриарх осудил аборты по причине физических недостатков

Патриарх Кирилл в четверг общался со студентами и преподавателями медицинских вузов, где вновь поднял больную тему абортов. Говоря, что за 2017 год их число в России составило 627 тысяч (против более чем миллиона в 2010-м), он осудил прерывание беременности из-за выявленных у плода физических отклонений (подробности)

Постой, договор, не летите ракеты

Своим указом 4 марта Владимир Путин приостановил Договор с США о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Что это означает и к чему приведет? На эти вопросы ответил военный обозреватель «КП» Виктор Баранец (подробности)