СЕГОДНЯ 11:30 2019-03-04T11:31:35+03:00

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Сторонники так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ) при помощи бойцов запрещенной в РФ организации "Правый сектор" захватили храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Тернопольской области. Об этом в понедельник сообщили в синодальном информационно-просветительском отделе УПЦ.

"3 марта 2019 года в селе Гнездично Збаражского района на Тернопольщине сторонники ПЦУ, вопреки всем договоренностям, с помощью бойцов «Правого сектора» завладели храмом Преображенской религиозной общины УПЦ", - говорится в сообщении. По данным УПЦ, в избиении верующих лично принимал участие клирик раскольнического Киевского патриархата Иван Лесик, который «прославился» политическим рэкетом.

Как рассказал настоятель прихода протоиерей Стефан Балан, раскольники открыли опечатанный храм и начали проводить там богослужения. После того, как сюда стали приходить верующие УПЦ и попросили предоставить им возможность проводить богослужение, они получили резкий отказ.

Пока продолжались переговоры, порядка 20 радикалов блокировали вход в церковь. "Сложилась такая ситуация, что в храме находилось около 30 членов религиозной общины УПЦ, вся община ПЦУ, часть «Правого сектора» и полиция. После криков и толканий, сторонники ПЦУ во главе с псевдосвященником Лесиком под крики «москалям здесь не быть» начали бить и выбрасывать из церкви на улицу верующих УПЦ», - рассказал протоиерей Стефан.

На Украине раскольники при помощи радикалов захватили храм канонической УПЦ.

После проведения так называемого объединительного собора на Украине и создания раскольнической ПЦУ, в стране участились нападения на храмы канонической Украинской православной церкви. Как писал сайт kp.ru, ранее представители «новой украинской церкви» силой захватили храм УПЦ, расположенный в селе Шандровец, во Львовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU