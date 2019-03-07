Молодая жена Сергея Шнурова отказывается рожать ему наследника

Давненько Сергей Шнуров не шокировал публику и не хулиганил. С чем связано это затишье в жизни лидера группы «Ленинград», «Комсомолке» рассказал его друг, музыкант и шоумен Стас Барецкий.

«Декретный отпуск»

- Сейчас Шнуров в своего рода «декретном отпуске» - то есть работает над новым детищем. Собирается выпустить диск, а также бьется над повышением рождаемости в стране, - рассказал «КП» Барецкий. - Он мне говорил, что хотел бы снова стать папой, мечтает о наследнике. Но его молодая жена Ольга (Ольга Абрамова, на которой артист женился после развода с Матильдой. - Ред.) пока отказывается ему рожать. Может, боится фигуру испортить. Не исключаю, могут воспользоваться услугами суррогатной матери, не знаю.

Я-то как раз полагал, что Ольга уже беременная и поэтому Шнуров такой счастливый, летает на крыльях, но оказалось - нет, молодая не торопится. Шнуров жену задаривает подарками и вниманием, чтобы она согласилась родить ему бебика. Он в таком возрасте, когда ощущение отцовства будет наиболее осознанным, а семья полноценной. Он же стал отцом совсем молодым, не хватало времени на дочку... Но Ольге пока больше хочется заниматься собой. Шнуров - натура непостоянная, но, пожалуй, именно Ольге удалось взять его в ежовые рукавицы. У прежней жены Матильды какое-то время получалось его стреножить, но не смогла удержать свое счастье.

«Спускает деньги в подпольных казино»

- Сейчас Сергей отдыхает с супругой, - продолжает Барецкий.

- На море?

- На море ездили в январе. Сейчас они в Москве. Разве нельзя в Москве отдыхать? Рестораны, театры, музеи, прогулки, подпольные казино.

- Они и в казино заглядывают?!

- Конечно! Места знают. Сергей - человек азартный. Но ему в рулетку не везет.

- Много проигрывает?

- Проигрывал. Но жена его контролирует, чтобы он меру знал. Кстати, она у него его банковские карточки себе забрала и сама ведет траты. Но не бросает деньги на ветер. Я не видел, чтобы она хвалилась тряпками. Она экономная хозяйка. И Сергей при ней стал паинькой.

- Бросил пить?

- Почему же бросил? Выпивает, но не до чертиков. Умеренно, с чувством, с расстановкой. Он гурман, эстет. Они вместе с Ольгой могут выпить хорошего вина, водочки в уютном дорогом ресторанчике, где нет зевак. Да, он курит, и она тоже. Они все вместе делают. Оба любят музыку, искусство, музеи. Но без фанатизма. Шнуров любит все естественное, живое, он человек природы. Например, сам признавался, что дома любит голым ходить (певец рассказывал журналистам, что у него в отношении с его второй половиной всегда «много природы»: «Я вот, положим, по квартире хожу голый. Это практически жизнь с обезьяной - иногда я издаю непонятные звуки, и не только ртом, поэтому много живой природы, как у Киплинга». - Ред.).

«Колотила мужа из-за ревности»

- Сергей нашел отдушину в своей, надеюсь, последней жене. Она без заоблачных запросов. Живет в тени звездного мужа и создает ему уют, радует. А то ему же доставались все дамы с выкрутасами. То Акиньшина с тотальной ревностью, то Матильда со своими хотелками. А эта Ольга просто посадила его на длинный поводок и держит в поле зрения. Она у него - как Маргарита для Мастера.

- А его новая жена точно не коммерческий проект?

- Нет! Там все по любви. Загулы у него в прошлом. Он же на публику такой весь хулиган, а в жизни ему хочется тепла и ласки. Я общался с Ольгой. Очень приятная, добрая. Любит Сергея. А слухи о том, что Ольга - дочка богатого нефтяника, преувеличены. Совсем у нее отец не магнат, не олигарх, просто предприниматель из околонефтяных кругов. Семья ее финансово значительно беднее Шнурова. Родные Ольги не принимали ее выбора, но главное, что у супругов все хорошо.

Пока Сергей отдыхает и затих. Но вот увидите, он еще даст публике прикурить! Но, повторяю, это будет исключительно в рекламных целях.

- А разговоры ходили, что он с молодой женой скандалил!

- Это она ревновала. И посуду била, и самого Сергея. Но сейчас он поводов для ревности не дает.

Из серой мышки Матильда превратилась в гламурную даму. Фото: instagram.com/matilda.shnurova

«Матильде оставил под миллион долларов»

- С бывшей женой Матильдой он общается?

- Нет. И не созваниваются. Нет никакого смысла - это прошлое. А Сергей прошлым не живет, смотрит только вперед!

- Матильда, как многим кажется, аристократичнее новой жены.

- Матильда лишь последнее время такой стала модной, стильной, распиаренной. А когда они только познакомились, она собой представляла серую, скромную мышку бледненькую. Я ее видел в то время - ну совсем не вамп! И Шнуров именно ее серенькой и полюбил, чему я был очень удивлен, и еще больше был удивлен, когда ее, уже такую гламурную, модную, расфуфыренную и хваткую, разлюбил. Вот так бывает. Нынешняя его Ольга - девушка интересная, умная, эрудированная, сексуальная. Не пустышка.

- Сколько он Матильде при разводе оставил?

- Под миллион долларов она от него отступных получила. У нее аппетиты будь здоров. Но Шнуров не жадный. Заработает.

КСТАТИ

Напишет музыку для продолжения фильма «Брат»?

- Я ему предложил сделать трек для будущего фильма «Брат-3», - говорит Барецкий. - Есть у меня идея снять продолжение, в котором главным героем будет подросший сын героя Бодрова. Это будет фильм про бандитов. Деньги на съемки я нашел. Думаю, Сергей Шнуров сможет классный саундтрек написать.

СПРАВКА «КП»

Личная жизнь 45-летнего Сергея Шнурова такая же бурная, как и творческая. Еще являясь студентом духовной академии, он познакомился с Марией Исмагиловой, ставшей его первой женой. В 1993 году у супругов родилась дочь Серафима (учится на философском факультете Санкт-Петербургского государственного университета).

Второй женой музыканта стала Светлана Костицына, на тот момент являвшаяся директором арт-группы «Пеп-си». Костицына помогала Шнурову, заняв должность менеджера группы «Ленинград». В 2000 году она родила сына Аполлона, названного в честь поэта Аполлона Григорьева. Через несколько лет брака супруги расстались.

Некоторое время Шнуров состоял в отношениях с тогда еще совсем молодой актрисой Оксаной Акиньшиной.

В 2010 году он взял в жены Елену (Матильду) Мозговую. 25 мая 2018 года супруги заявили о своем расставании, официально брак был расторгнут 15 августа прошлого года. И почти сразу Шнуров женился на Ольге Абрамовой, это четвертый по счету законный брак музыканта.

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