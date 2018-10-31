Шнуров женился на дочке бизнесмена Ольге Абрамовой, с которой год изменял Матильде

СЕГОДНЯ 01:13 2018-10-31T01:28:50+03:00

Певец окольцован в четвертый раз. И, говорят, они с Ольгой мечтают о ребенке! Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Сергей Шнуров опять удивил поклонников: не успел в паспорте музыканта высохнуть штамп о разводе с бывшей женой Матильдой, как лидер группы «Ленинград» снова отправился в загс. Новой избранницей Шнура стала 27-летняя Ольга Абрамова - эффектная блондинка и, как представил ее сам рокер, поэтесса. Скоропалительный брак певца обсуждают все кому не лень, версии множатся, как грибы после дождя - от беременности новоиспеченной супруги до мести Матильде, которая якобы была неверна в браке. Мы решили выяснить подробности у окружения Шнурова.

Девушка с Рублевки

Сергей и Матильда Шнуровы прожили вместе восемь лет. Он - поэт и хулиган, она - его муза, «стильная штучка», открывшая частную балетную школу «Айседора» и модный ресторан «КоКоКо». За время брака с Матильдой Сергей сменил треники и майки-алкоголички на кашемировые пальто и вышел на новый уровень доходов, больше других звезд зарабатывая на корпоративах. О расставании пара сообщила в мае этого года. Поклонники обратили внимание, что оба разводящихся страдают - Шнур писал грустные стихи, Матильда сильно похудела. Немного придя в себя, лидер группы «Ленинград» пустился во все тяжкие - его видели целующимся то с одной прелестницей, то с другой. И вот вам - здрасте! - на днях женился.

Его новая, четвертая по счету, жена Ольга Абрамова - дочь миллионера-металлурга из Екатеринбурга. Ее отец Валерий Абрамов занимал пост главы службы безопасности Уральской металлургической компании, а потом был переведен в Москву в головной офис и стал директором по внешним связям. Ольга - яркая представительница золотой молодежи. Живет на Рублевке. Выпускница МГУ по специальности «международные отношения», после окончания вуза продолжила обучение в Лондоне. Еще до Шнурова она встречалась с мужчинами богатыми и успешными, например, в ее воздыхателях числился Руслан Фахриев, сын миллионера и бывший гражданский муж Галины Юдашкиной, дочери модельера Валентина Юдашкина. Однако замуж Ольга не торопилась.

Месяц назад Шнур появился с ней на вечеринке, потом - на футбольном матче. Все считали, что это очередная девушка, на которой Сергей не тормознет. Однако оказалось, у них все серьезно: влюбленные сходили в питерский загс вдвоем, без помпы и шика.

Звоню пиар-агенту музыканта Дмитрию Гугучкину:

- Это правда, что Шнуров женился? Он же не так давно развелся.

- Сергей - человек непредсказуемый. Раз так решил, то… Меня он не ставил в известность о своей регистрации. Да, расписался. Свадьбы не было.

- Ольга живет в Москве, а он в Питере, как они будут строить семейную жизнь?

- Сергей постоянно в разъездах, он часто бывает в Москве. Расстояние для влюбленных не преграда.

Она сама сделала ему предложение

- С Ольгой Шнуров встречался больше года, еще при жене Матильде начал роман с ней, - рассказал «КП» друг лидера группы «Ленинград», попросивший не называть его имя. - Матильда знала, что у Шнурова появилась девушка. Сергей любит поговорить, и с Ольгой они вели многочасовые беседы по телефону. Один из разговоров Матильда услышала. Она терпела, хотела сохранить брак. Они то расходились, то вновь сходились. Видимо, Ольга давно имела виды на Шнурова и решила сделать его своим. У Матильды сдали нервы, она в конце и сама начала погуливать. В общем, охладели друг к другу и разбежались.

Никто не думал, что с Ольгой у Шнура может быть серьезно. У нее были богатые поклонники, но чего-то ей, видимо, не хватало. А Шнуров - штучный, в нем она нашла изюминку. Вообще Оля, хоть и из состоятельной семьи, но все, как говорится, попробовала. Мне рассказывали, что она лечилась за границей от зависимости. Была заядлой тусовщицей, пристрастилась к дурным привычкам, потом привела себя в норму. После лечения образ жизни у нее сильно изменился, она стала серьезной девушкой. Ольга с прекрасным образованием, деньгами обеспечена, и выстраиванием карьеры не заморачивается. Вот и решила выйти замуж. Может, и о детях задумалась. Говорят, она сама предложила Шнуру пожениться. А он одиночества не выносит. Ему одному плохо. Вот и решил: пусть будет жена.

С Матильдой Шнур расторг брак совсем недавно - в августе этого года. Фото: Instagram.com/matilda.shnurova

Созрел для отцовства

- Я очень рада за Сергея, желаю ему семейного счастья, - передала свои поздравления через «КП» певица Пелагея, состоявшая в прежнем судейском составе шоу «Голос». Как шутят его участники, у проекта особая аура - каждый сезон кто-то из жюри становится родителем. Так было с Пелагеей и с Полиной Гагариной. Может, на очереди Шнуров?

- Разговоры в окружении ходят разные, - сообщил «КП» друг Сергея певец Стас Барецкий. - Сам Шнуров пока не колется, но хитро улыбается в ответ на расспросы. Матильда не захотела ему рожать. А он, как мне видится, дозрел до отцовства. У Шнурова дети взрослые (дочь Серафима от первого брака и сын Аполлон от второго. - Ред.). А ему 45 лет, мужчина в самом расцвете сил. Если появится ребенок, можно будет серьезно называть их семьей.

С Ольгой Шнуров тесно общался весь этот год. Они познакомились в Москве на светском рауте, где он был приглашенной звездой, а она просто пришла потусоваться. Внешность у нее притягивает к себе внимание, видимо, Сергей не устоял. Хотя не в его правилах бросаться в омут с головой. Думаю, их отношения вызревали какое-то время. Не с бухты-барахты они решили связать судьбы. Другое дело, что не стоило в загс спешить - можно и так жить. Но в конце концов у них свое представление об отношениях.

- С Матильдой он развелся из-за Ольги?

- Нет. Таких Оль у него было немало. Думаю, развелись, потому что Сергей постарался. Но он не любит быть один. С Матильдой у них бурный был брак, страсти кипели, отношения выясняли... Думаю, Сергей решил наконец-то окончательно остепениться. Он же с виду такой хулиган, а на самом деле серьезный человек.

- А при своих детях он матерится?

- Нет, конечно. Он неспокойный в творчестве, а в жизни - абсолютно спокойный. И не пьяница. Если бы был безбашенным, уже бы умер от алкоголя и наркотиков. А Шнуров остается - у него стержень, самоорганизация. Все это только сценический имидж. Собственно, и этот новый брак ему в пользу для самопиара. Сергей умеет поддерживать к себе интерес, делает это грамотно.

И эта неожиданная и загадочная регистрация брака - тоже отчасти игра, чтобы удивить, чтобы все пообсуждали, погадали. Держит интригу.

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Продюсер Андрей Разин: Уверен, этот брак не последний

- Я слышал, что Шнуров в очередной раз женился. Думаю, это ненадолго, - считает музыкальный продюсер Андрей Разин. - Для него это эмоциональная подпитка, но на время. Уверен, этот брак не будет последним. Я бы ему посоветовал согласовывать новый выбор с мнением прежних жен. Он же пускает в семью нового человека. Я вот, например, выбирая себе жену, обязательно знакомлю ее с предыдущими, у меня их было три законных и одна гражданская. Все мои жены дружны, и если они мне не советуют, то я и связываться с этим человеком не буду. Поэтому у меня в семье все идеально. Насколько знаю, Шнуров тоже поддерживает хорошие отношения со всеми своими женами и детьми. Никаких обид нет.

Мне очень нравилась его предыдущая жена Матильда. Она украшала его во всем, и некая стабилизация не позволяла ему распоясываться. Будем надеяться, новая супруга тоже будет держать его в тонусе.

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