В Подмосковье избит сын известного телепродюсера

Владимир так же как и его отец Аркадий Бедеров работает на телеканале «Культура». Трудится он режиссером монтажа. В его послужном списке участие во многих успешных проектах телеканала, но в последнее время Владимир замкнулся в себе. Все чаще он стал прогуливать работу и употреблять алкоголь.

В начале февраля Владимира сильно избили двое «товарищей» во время домашней посиделки.

- Меня избили два моих знакомых, у нас произошла ссора, а потом они жестко меня побили. В больнице мне диагностировали сотрясение мозга, переломы ребер и ушибы. – рассказал КП сам пострадавший.

По информации источника, три друга что-то отмечали в квартире Бедерова, которая находится в Одинцово. Ну конечно не обошлось без спиртного, когда компания стала очень веселой, то между гостями и хозяином произошла перепалка, которая в течение короткого времени переросла в драку, а точнее в избиение. В итоге, полицией задержаны 50-летний Александр Зайцев и его друг 58-летний Дмитрий Саенко.

Сейчас напавшим на Владимира грозит реальный тюремный срок, они находятся под подпиской о невыезде по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Отец Владимира Аркадий Бедеров не знал о происшествии, потому что последнее время мало общается с сыном.

- Сын живет отдельно от меня. У него сейчас свои непростые жизненные проблемы. В общем узнайте у него сами. – прокомментировал КП Аркадий Бедеров.

Отец 49-летнего Владимира Бедерова – человек известный и уважаемый. Аркадий Бедеров работает продюсером телеканала «Культура». Он является автором и ведущим циклов «Очевидное-невероятное», «Мир денег Адама Смита» и многих других. А еще он пишет сценарии к художественным фильмам. За его спиной десятки успешных картин. Бедеров-старший лауреат конкурса «Тэфи-2003» как один из инициаторов цикла «Секретные физики» и финалист конкурса «Тэфи-2004» в номинации «Сценарист телевизионного документального фильма» за ленту «Прочерк».

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