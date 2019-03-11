2019-03-10T23:06:06+03:00
Общество

Современная цифровая образовательная среда: паруса информационного океана

Современная экономика немыслима без информационных технологий. Недаром ее называют «цифровой экономикой» или «экономикой знаний». А индустрии знаний нужны учителя и преподаватели, владеющие цифровыми образовательными инструментами
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Фото: Пресс-служба, НИТУ "МИСиС"Фото: Пресс-служба, НИТУ "МИСиС"
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В последние несколько лет о цифровизации отдельных отраслей и даже экономики в целом говорят часто и много. Делают тоже. Государство реализует ряд национальных инфраструктурных программ и приоритетных проектов (например, «Цифровая экономика», «Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации», «Цифровая медицина» и тд), бизнес активно осваивает информационный океан, эксперты и профессионалы спорят о путях реализации и потенциальных рисках, а общество… А общество зачастую не совсем понимает, о чем идет речь, и что конкретно за термином «цифровизация» скрывается. Особенно консервативно общество относится к попыткам модернизировать привычные области жизни, например – образование.

Между тем кардинальные изменения систему образования не ждут. Педагогам и преподавателям, ученикам и студентам, а равно всем остальным гражданам, желающим актуализировать свои знания, предлагается набор новых образовательных технологий и инструментов – «цифровых», как принято говорить, – причем, не взамен старых и привычных, а в дополнение к ним.

Онлайн-обучение: цель или средство?

В последнем Послании к Федеральному Собранию Владимир Путин, подчеркивая насущную необходимость обеспечить школы широкополосным доступом в интернет, говорил именно о современных цифровых инструментах, а не о переводе образования в онлайн-формат. Эти цифровые инструменты, по его словам, должны «открыть ребятам доступ к урокам и лекциям известных преподавателей, конкурсам и к олимпиадам, позволят им существенно нарастить свои возможности, осуществлять совместные онлайн-проекты со сверстниками из других регионов Российской Федерации и из-за рубежа».

Другими словами, образовательные онлайн-инструменты призваны расширить возможности получения качественных и актуальных знаний для студентов и школьников. Как и всякими другими инструментами, ими нужно научиться пользоваться эффективно: минимизировав вред и максимизировав пользу. Для этого к процессу внедрения новых образовательных технологий привлечены специалисты: эксперты от академического и бизнес-сообщества, лучшие практики из числа преподавателей и педагогов.

Но перейдем к обсуждению конкретных государственных инициатив в данной области. В октябре 2016 года Федеральный проектный офис при Президенте России утвердил паспорт приоритетного проекта «Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации». Целью приоритетного проекта «СЦОС в РФ» является создание условий для системного повышения качества и расширения возможностей непрерывного образования для всех категорий граждан за счет развития российского цифрового образовательного пространства и увеличения числа обучающихся образовательных организаций, освоивших онлайн-курсы, до 11 млн человек к концу 2025 года.

Фото: Пресс-служба, НИТУ "МИСиС"

Фото: Пресс-служба, НИТУ "МИСиС"

В прошлом году приоритетный проект «СЦОС в РФ» стал частью Федерального проекта «Повышение конкурентоспособности профессионального образования», который, в свою очередь, вошел в состав Национального проекта «Образование». Уже из одного этого факта понятно, что государство уделяет значительное внимание внедрению новых образовательных инструментов.

В частности, реализация приоритетного проекта предусматривает запуск портала-агрегатора, с помощью которого любой желающий может получить доступ к тысячам обучающих онлайн-курсов по десяткам направлений подготовки всех уровней образования. Подчеркну, любой желающий. Но в первую очередь речь идет о студентах – именно им важно учиться у лучших преподавателей страны и мира, не покидая родного города и стен альма-матер.

Основой ресурса «одного окна» (который предлагает множество услуг как для слушателей, так и для авторов контента, образовательных организаций и работодателей) являются онлайн-курсы, созданные профессорами ведущих университетов России и специалистами компаний-лидеров рынка онлайн-обучения. По состоянию на конец 2018 года на портале-агрегаторе online.edu.ru уже организован доступ более чем к тысяче онлайн-курсов, подключено более 30 платформ онлайн-обучения, а общее число зарегистрированных слушателей превышает 700 тысяч человек, включая студентов около 170 образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования.

Учителю: сначала обучись сам

Министр науки и высшего образования Российской Федерации Михаил Котюков, отвечая на вопросы журналистов, неоднократно подчеркивал, что онлайн-образование отнюдь не является альтернативой традиционным подходам.

«В задачи Минобрнауки России входит создание условий для развития качественного онлайн-образования, использование которого сможет повысить качество высшего образования в целом, расширить доступность и возможности для самообразования и студентов, и взрослых людей. Для достижения этой цели реализуется приоритетный проект «Современная цифровая образовательная среда в РФ», – отмечает Михаил Котюков. – «Но онлайн-обучение должно внедряться очень разумно, взвешенно и там, где это действительно уместно для лучшей доступности качества образования, для решения вопросов пространственного развития, где-то, может быть, для оптимизации учебного процесса. На данный момент у Минобрнауки России нет планов, связанных с переводом образовательных программ полностью в онлайн-формат. Использование онлайн-курсов в процессе обучения – исключительно добровольная процедура, которая находится в зоне ответственности вузов и самих студентов».

Министр науки и высшего образования Российской Федерации Михаил Котюков

Министр науки и высшего образования Российской Федерации Михаил Котюков

Процесс развития качественного онлайн-образования в стране включает не только создание онлайн-курсов, но и соответствующую профессиональную подготовку преподавателей. Поэтому в рамках реализации приоритетного проекта «СЦОС в РФ» на базе ведущих университетов России созданы десять Региональных центров компетенций в области онлайн-обучения (РЦКОО).

«Международная статистика показывает, что использование онлайн-курсов в объеме 25-35% аудиторной нагрузки при реализации образовательной программы в формате смешанного обучения ведет к повышению качества образования. Онлайн-курсы помогают студенту не одномоментно получать огромное количество материала, а тезисно и концентрированно на протяжении всего процесса обучения. Таким образом, благодаря онлайн-курсам студенты имеют возможность эффективно распоряжаться своим временем и самостоятельно управлять своей образовательной траекторией», – рассказывает Светлана Калмыкова, директор Северо-Западного РЦКОО, созданного на базе СПбПУ им. Петра Великого.

Светлана Калмыкова, директор Северо-Западного РЦКОО

Светлана Калмыкова, директор Северо-Западного РЦКОО

По итогам полуторагодовой работы на базе РЦКОО прошли обучение по программам повышения квалификации порядка 14 тысяч сотрудников более чем 600 организаций среднего профессионального и высшего образования из большинства регионов страны. Преподаватели, закончившие программы повышения квалификации РЦКОО, создали более 120 онлайн-курсов, которые также доступны на портале online.edu.ru.

«У многих образовательных учреждений накоплен большой объем данных, на основе которых можно создавать интересные и эффективные онлайн-курсы. Однако преподавателю самостоятельно перейти от привычного формата к работе с онлайн-аудиторией и получить от этих занятий нужный эффект довольно сложно. Поэтому в ТГУ и был создан Томский региональный центр компетенций в области онлайн-обучения, который, в том числе, решает задачу экспертного сопровождения – помогает преподавателям органично интегрировать онлайн-формат в процесс обучения. За 2018 год более 1000 преподавателей прошли обучение в Томском РЦКОО», – говорит директор Института дистанционного образования Томского государственного университета Галина Можаева.

Преподаватель в современной цифровой образовательной среде

Специалисты РЦКОО не только обучают преподавателей тому, как создавать, сопровождать и использовать онлайн-курсы, но и ведут большую работу по популяризации новых образовательных технологий. Их список обширен: это и психометрия, и визуализация обучающего материала, и работа с Большими данными – учебной статистикой и «цифровым следом» обучающихся, реализация принципа виртуальной академической мобильности студентов, построение индивидуальных образовательных траекторий и многое другое.

Для эффективного решения этих задач Региональные центры летом прошлого года объединили усилия в рамках Координационного совета РЦКОО.

«Перед Региональными центрами стоит важная задача – сформировать современную цифровую образовательную среду в регионах России, сделать цифровые образовательные инструменты доступными каждому преподавателю и студенту в самых отдаленных уголках нашей страны. До недавних пор коммуникация между Региональными центрами компетенций в области онлайн-обучения происходила в инициативном порядке, но с созданием Совета у нас появилась хорошая возможность для координации усилий, решения общих задач и обмена опытом», – подчёркивает Председатель Координационного совета РЦКОО, проректор Поволжского государственного технологического университета Александр Волков.

Председатель Координационного совета РЦКОО, проректор Поволжского государственного технологического университета Александр Волков

Председатель Координационного совета РЦКОО, проректор Поволжского государственного технологического университета Александр Волков

Кроме того, для обмена опытом и ознакомления широких слоев преподавательского сообщества с актуальными мировыми трендами в Москве ежегодно проводится крупнейшая в Европе Глобальная конференция по технологиям в образовании #EdCrunch, организатором и идеологом которой является еще один участник реализации приоритетного проекта «СЦОС в РФ» – НИТУ «МИСиС».

«За пять лет проведения конференция #EdCrunch эволюционировала из отраслевого мероприятия в крупнейшей в Европе форум, посвященный новым технологиям и цифровым образовательным инструментам. Сегодня #EdCrunch вышел за рамки конференции – это целая экосистема образовательных мероприятий и проектов, которые проходят в течение всего года и охватывают все уровни образования: дошкольное и начальное, среднее, высшее, дополнительное профессиональное образование и корпоративное обучение», – отмечает ректор НИТУ «МИСиС» Алевтина Черникова.

Ректор НИТУ «МИСиС» Алевтина Черникова

Ректор НИТУ «МИСиС» Алевтина Черникова

В Глобальной конференции #EdCrunch ежегодно принимают участие более трехсот спикеров – экспертов и глобальных лидеров мнений, профессионалов из государственной, образовательной, технологической и корпоративной среды, представляющих Россию, США, страны Европы, Китай и другие регионы мира.

Несколько раз в году под эгидой #EdCrunch в различных городах страны также проходят региональные образовательные форумы. Конференция #EdCrunch проводится при поддержке Минобрнауки России.

Образование – парус в океане цифровой экономики

В упомянутом выше Послании к Федеральному Собранию Президент подчеркнул, что стране «необходимы специалисты, способные работать на передовых производствах, создавать и использовать прорывные технические решения. Для этого нужно обеспечить широкое внедрение обновлённых учебных программ на всех уровнях профессионального образования, организовать подготовку кадров для тех отраслей, которые ещё только формируются».

Фото: Пресс-служба, НИТУ "МИСиС"

Фото: Пресс-служба, НИТУ "МИСиС"

В этом ключе современная цифровая образовательная среда является одним из действенных инструментов подготовки и переподготовки квалифицированных кадров для современной экономики, который позволяет не только использовать опыт и знания преподавателей на местах, но и привлекать к процессу обучения лучших специалистов в своей области национального и даже мирового масштаба. Благодаря цифровизации российское образование в конечном счете становится органичной частью глобальной образовательной среды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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