Современная цифровая образовательная среда: паруса информационного океана

В последние несколько лет о цифровизации отдельных отраслей и даже экономики в целом говорят часто и много. Делают тоже. Государство реализует ряд национальных инфраструктурных программ и приоритетных проектов (например, «Цифровая экономика», «Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации», «Цифровая медицина» и тд), бизнес активно осваивает информационный океан, эксперты и профессионалы спорят о путях реализации и потенциальных рисках, а общество… А общество зачастую не совсем понимает, о чем идет речь, и что конкретно за термином «цифровизация» скрывается. Особенно консервативно общество относится к попыткам модернизировать привычные области жизни, например – образование.

Между тем кардинальные изменения систему образования не ждут. Педагогам и преподавателям, ученикам и студентам, а равно всем остальным гражданам, желающим актуализировать свои знания, предлагается набор новых образовательных технологий и инструментов – «цифровых», как принято говорить, – причем, не взамен старых и привычных, а в дополнение к ним.

Онлайн-обучение: цель или средство?

В последнем Послании к Федеральному Собранию Владимир Путин, подчеркивая насущную необходимость обеспечить школы широкополосным доступом в интернет, говорил именно о современных цифровых инструментах, а не о переводе образования в онлайн-формат. Эти цифровые инструменты, по его словам, должны «открыть ребятам доступ к урокам и лекциям известных преподавателей, конкурсам и к олимпиадам, позволят им существенно нарастить свои возможности, осуществлять совместные онлайн-проекты со сверстниками из других регионов Российской Федерации и из-за рубежа».

Другими словами, образовательные онлайн-инструменты призваны расширить возможности получения качественных и актуальных знаний для студентов и школьников. Как и всякими другими инструментами, ими нужно научиться пользоваться эффективно: минимизировав вред и максимизировав пользу. Для этого к процессу внедрения новых образовательных технологий привлечены специалисты: эксперты от академического и бизнес-сообщества, лучшие практики из числа преподавателей и педагогов.

Но перейдем к обсуждению конкретных государственных инициатив в данной области. В октябре 2016 года Федеральный проектный офис при Президенте России утвердил паспорт приоритетного проекта «Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации». Целью приоритетного проекта «СЦОС в РФ» является создание условий для системного повышения качества и расширения возможностей непрерывного образования для всех категорий граждан за счет развития российского цифрового образовательного пространства и увеличения числа обучающихся образовательных организаций, освоивших онлайн-курсы, до 11 млн человек к концу 2025 года.

Фото: Пресс-служба, НИТУ "МИСиС"

В прошлом году приоритетный проект «СЦОС в РФ» стал частью Федерального проекта «Повышение конкурентоспособности профессионального образования», который, в свою очередь, вошел в состав Национального проекта «Образование». Уже из одного этого факта понятно, что государство уделяет значительное внимание внедрению новых образовательных инструментов.

В частности, реализация приоритетного проекта предусматривает запуск портала-агрегатора, с помощью которого любой желающий может получить доступ к тысячам обучающих онлайн-курсов по десяткам направлений подготовки всех уровней образования. Подчеркну, любой желающий. Но в первую очередь речь идет о студентах – именно им важно учиться у лучших преподавателей страны и мира, не покидая родного города и стен альма-матер.

Основой ресурса «одного окна» (который предлагает множество услуг как для слушателей, так и для авторов контента, образовательных организаций и работодателей) являются онлайн-курсы, созданные профессорами ведущих университетов России и специалистами компаний-лидеров рынка онлайн-обучения. По состоянию на конец 2018 года на портале-агрегаторе online.edu.ru уже организован доступ более чем к тысяче онлайн-курсов, подключено более 30 платформ онлайн-обучения, а общее число зарегистрированных слушателей превышает 700 тысяч человек, включая студентов около 170 образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования.

Учителю: сначала обучись сам

Министр науки и высшего образования Российской Федерации Михаил Котюков, отвечая на вопросы журналистов, неоднократно подчеркивал, что онлайн-образование отнюдь не является альтернативой традиционным подходам.

«В задачи Минобрнауки России входит создание условий для развития качественного онлайн-образования, использование которого сможет повысить качество высшего образования в целом, расширить доступность и возможности для самообразования и студентов, и взрослых людей. Для достижения этой цели реализуется приоритетный проект «Современная цифровая образовательная среда в РФ», – отмечает Михаил Котюков. – «Но онлайн-обучение должно внедряться очень разумно, взвешенно и там, где это действительно уместно для лучшей доступности качества образования, для решения вопросов пространственного развития, где-то, может быть, для оптимизации учебного процесса. На данный момент у Минобрнауки России нет планов, связанных с переводом образовательных программ полностью в онлайн-формат. Использование онлайн-курсов в процессе обучения – исключительно добровольная процедура, которая находится в зоне ответственности вузов и самих студентов».

Министр науки и высшего образования Российской Федерации Михаил Котюков

Процесс развития качественного онлайн-образования в стране включает не только создание онлайн-курсов, но и соответствующую профессиональную подготовку преподавателей. Поэтому в рамках реализации приоритетного проекта «СЦОС в РФ» на базе ведущих университетов России созданы десять Региональных центров компетенций в области онлайн-обучения (РЦКОО).

«Международная статистика показывает, что использование онлайн-курсов в объеме 25-35% аудиторной нагрузки при реализации образовательной программы в формате смешанного обучения ведет к повышению качества образования. Онлайн-курсы помогают студенту не одномоментно получать огромное количество материала, а тезисно и концентрированно на протяжении всего процесса обучения. Таким образом, благодаря онлайн-курсам студенты имеют возможность эффективно распоряжаться своим временем и самостоятельно управлять своей образовательной траекторией», – рассказывает Светлана Калмыкова, директор Северо-Западного РЦКОО, созданного на базе СПбПУ им. Петра Великого.

Светлана Калмыкова, директор Северо-Западного РЦКОО

По итогам полуторагодовой работы на базе РЦКОО прошли обучение по программам повышения квалификации порядка 14 тысяч сотрудников более чем 600 организаций среднего профессионального и высшего образования из большинства регионов страны. Преподаватели, закончившие программы повышения квалификации РЦКОО, создали более 120 онлайн-курсов, которые также доступны на портале online.edu.ru.

«У многих образовательных учреждений накоплен большой объем данных, на основе которых можно создавать интересные и эффективные онлайн-курсы. Однако преподавателю самостоятельно перейти от привычного формата к работе с онлайн-аудиторией и получить от этих занятий нужный эффект довольно сложно. Поэтому в ТГУ и был создан Томский региональный центр компетенций в области онлайн-обучения, который, в том числе, решает задачу экспертного сопровождения – помогает преподавателям органично интегрировать онлайн-формат в процесс обучения. За 2018 год более 1000 преподавателей прошли обучение в Томском РЦКОО», – говорит директор Института дистанционного образования Томского государственного университета Галина Можаева.

Преподаватель в современной цифровой образовательной среде

Специалисты РЦКОО не только обучают преподавателей тому, как создавать, сопровождать и использовать онлайн-курсы, но и ведут большую работу по популяризации новых образовательных технологий. Их список обширен: это и психометрия, и визуализация обучающего материала, и работа с Большими данными – учебной статистикой и «цифровым следом» обучающихся, реализация принципа виртуальной академической мобильности студентов, построение индивидуальных образовательных траекторий и многое другое.

Для эффективного решения этих задач Региональные центры летом прошлого года объединили усилия в рамках Координационного совета РЦКОО.

«Перед Региональными центрами стоит важная задача – сформировать современную цифровую образовательную среду в регионах России, сделать цифровые образовательные инструменты доступными каждому преподавателю и студенту в самых отдаленных уголках нашей страны. До недавних пор коммуникация между Региональными центрами компетенций в области онлайн-обучения происходила в инициативном порядке, но с созданием Совета у нас появилась хорошая возможность для координации усилий, решения общих задач и обмена опытом», – подчёркивает Председатель Координационного совета РЦКОО, проректор Поволжского государственного технологического университета Александр Волков.

Председатель Координационного совета РЦКОО, проректор Поволжского государственного технологического университета Александр Волков

Кроме того, для обмена опытом и ознакомления широких слоев преподавательского сообщества с актуальными мировыми трендами в Москве ежегодно проводится крупнейшая в Европе Глобальная конференция по технологиям в образовании #EdCrunch, организатором и идеологом которой является еще один участник реализации приоритетного проекта «СЦОС в РФ» – НИТУ «МИСиС».

«За пять лет проведения конференция #EdCrunch эволюционировала из отраслевого мероприятия в крупнейшей в Европе форум, посвященный новым технологиям и цифровым образовательным инструментам. Сегодня #EdCrunch вышел за рамки конференции – это целая экосистема образовательных мероприятий и проектов, которые проходят в течение всего года и охватывают все уровни образования: дошкольное и начальное, среднее, высшее, дополнительное профессиональное образование и корпоративное обучение», – отмечает ректор НИТУ «МИСиС» Алевтина Черникова.

Ректор НИТУ «МИСиС» Алевтина Черникова

В Глобальной конференции #EdCrunch ежегодно принимают участие более трехсот спикеров – экспертов и глобальных лидеров мнений, профессионалов из государственной, образовательной, технологической и корпоративной среды, представляющих Россию, США, страны Европы, Китай и другие регионы мира.

Несколько раз в году под эгидой #EdCrunch в различных городах страны также проходят региональные образовательные форумы. Конференция #EdCrunch проводится при поддержке Минобрнауки России.

Образование – парус в океане цифровой экономики

В упомянутом выше Послании к Федеральному Собранию Президент подчеркнул, что стране «необходимы специалисты, способные работать на передовых производствах, создавать и использовать прорывные технические решения. Для этого нужно обеспечить широкое внедрение обновлённых учебных программ на всех уровнях профессионального образования, организовать подготовку кадров для тех отраслей, которые ещё только формируются».

Фото: Пресс-служба, НИТУ "МИСиС"

В этом ключе современная цифровая образовательная среда является одним из действенных инструментов подготовки и переподготовки квалифицированных кадров для современной экономики, который позволяет не только использовать опыт и знания преподавателей на местах, но и привлекать к процессу обучения лучших специалистов в своей области национального и даже мирового масштаба. Благодаря цифровизации российское образование в конечном счете становится органичной частью глобальной образовательной среды.