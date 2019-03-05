2019-03-05T20:55:17+03:00
Звезды

"Всосала в пробирку": любовница родила дочь от Серова

Поэтесса долгие годы хранила тайну своих отношений с музыкантом
Ольга ЛИБГАРДТ
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Александр Серов. Фото: пресс-служба А. СероваАлександр Серов. Фото: пресс-служба А. Серова
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Поэтесса Валентина Аришина хранила тайну своих отношений с Александром Серовым долгие 30 лет. Ключевую роль в них сыграла обыкновенная пробирка.

Валентине Аришиной певец сразу запал в душу. Когда они познакомились, ей было 19 лет. "Ну как в него было не влюбиться? Человек с потрясающей харизмой, он все время смеялся. Когда человек смеется, он же сразу располагает к себе, он постоянно шутил", - рассказала женщина.

Но Александра Серова не проведешь. Он уверен, что со стороны девушки это была не любовь, а тщательно спланированная операция с использованием заранее приготовленной пробирки. "Она просто резко разделась и прыгнула в кровать. У нее фигура классная была. Ну, и извини меня… Тут же волшебство, так сказать, накатило", - не удержался исполнитель хитов "Я Люблю тебя до слез" и "Ты меня любишь".

Юная поэтесса и знаменитый певец тайно встречались не один месяц. "У нее была пробирка, как сказать, специальная для собирания, значит, семян. Значит, и она все это всосала в пробирку", - поделился Серов болью в программе "Основано на реальных событиях".

Женщина забеременела. Свою внебрачную дочь Алису знаменитый отец увидел лишь, когда девочке исполнилось восемь лет. Аришина встретила певца после концерта и показала ему фотографию ребенка.

Серов признал свою дочь. Однако девочка отвергла его: "У меня нет никакого желания или интереса связываться с человеком по имени Александр Серов. Я знаю, что бывают разные ситуации, разные истории, но есть люди, которых я никогда не пойму. Есть люди, которые ведут себя недостойно звания артиста, звания мужчины, отца, человека".

ИСТОЧНИК KP.RU

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