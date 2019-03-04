Удары по голове и сломанный нос: жена открыла правду о жизни с Серовым

Первая и последняя официальная супруга Александра Серова долгие годы молчала об отношениях с народным артистом. Но терпение Елена Серовой, в девичестве Стебеневой лопнуло. Она решилась открыть всю правду о жизни с певцом.

Их роман развивался стремительно. Певец засыпал избранницу огромными букетами цветов, а когда Елена забеременела, был вне себя от счастья.

Громом среди ясного неба стало заявление звезда эстрады Надежды Чепраги. Она увлекалась гаданиями и Серову заявила, будто ребенок у юной жены не от него.

Когда младенец появился на свет, Елена сбежала из роддома на следующий день после родов. По словам медсестры, Людмилы Кухтиной, ребенок родился инвалидом. Врачи боролись за его жизнь, но спасти младенца не удалось.

Елена и Александр вместе переживали свое горе. Они поженились, когда Серову было 43 года, а его возлюбленной - 23. Елена забеременела вновь и в 1993 году родила дочь Мишель.

alex_serov54 Александр Серов всегда был любимцем женщина

Отношения в семье стали портиться из-за измен исполнителя хитов "Я Люблю тебя до слез" и "Ты меня любишь". Дальше - больше. Впервые дело до рукоприкладства дошло, когда Елена застала любовницу с супругом в своем доме. Серов доказывал, что лишь дал жене пару пощечин. Елена в программе "Основано на реальных событиях" рассказала, что муж бил ее по голове и сломал нос.

Елена прожила с певцом 18 лет, они развелись в 2011 году. "Я его любила и люблю, конечно, потому что он мне родной человек. Порой это меня саму разрушало, потому что ты хочешь как лучше, а человеку это, может, не надо", - говорит женщина.

А ушла она от мужа после публичного унижения. Серов рассказал, как жена продала подаренные ему часы и купила себе машину. "До сих пор не понимаю, зачем он в определенный момент пошел на телевидение и стал в такой форме все выкладывать", - сокрушается Серова.

Теперь она счастлива с другим мужчиной. "Легче становится жить, когда после тяжелого развода из памяти все это улетучивается. Ты реально начинаешь себя по-другому чувствовать", - резюмировала Елена.