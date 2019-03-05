Запрет посуточной аренды в жилых домах, оказывается, можно обойти

Спорный документ о запрете посуточной аренды в жилых домах претерпел небольшие, но очень важные изменения. На них даже не сразу обратишь внимание, спасибо, эксперты помогли "КП" разобраться.

Еще вчера в законопроекте говорилось о запрете «в жилых помещениях гостиниц и иных средств размещения». Что подразумевало полное отсутствие временных гостей - не должно быть ни хостелов, ни краткосрочной аренды квартир. А уже сегодня загадочные три слова «иные средства размещения» из документа были убраны. «По настоятельной просьбе из структур исполнительной власти», - пояснил "КП" один из участников консультаций, отметив, что дискуссия была очень жаркой.

Формальная причина новой редакции — нет четкого определения, что означает понятие «иные средства размещения». По сути же — чтобы не убивать институт посуточной аренды, хотя бы потому, что это основной способ проживания туристов в курортных городах России, а для многих жителей тех мест — едва ли не единственный источник существования. К тому же многие участники консультаций лично пользовались услугами "посутки" и остались довольны ценой и качеством предоставляемого жилья.

В результате запрет, принятый во втором чтении, звучит так: "жилое помещение в многоквартирном доме не может использоваться для предоставления гостиничных услуг". Эта формулировка, которую предлагается внести в Жилищный кодекс РФ, оставляет простор для споров. Оказывается, если вы в своей однушке поселили на 3 ночи туриста, то это не значит, что вы оказываете гостиничные услуги. Поскольку главные признаки гостиницы — это наличие нескольких номеров и возможность селиться нескольким группам чужих друг для друга людей, пояснил "КП" председатель Союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин.

Что же касается хостелов, то для них лазеек не предусмотрено, и дешевым мини-гостиницам надо будет выселяться из жилого фонда.

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