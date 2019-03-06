Алексей Евсюков, народный артист России: Об Иосифе Кобзоне нельзя рассказывать гимном и маршем, и слезы на клавиши капать не должны

- ...Я несколько раз прослушал ваше "Посвящение Иосифу Кобзону"... Вы меня, Алексей Павлович, как всегда, удивили.

- Чем же?

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/695628" frameborder="0"></iframe> Алексей Евсюков - Посвящение Иосифу Кобзону.

- Я почему-то ожидал другого. Вот у меня перед глазами стояло 2 сентября 2018-го, прощание с Иосифом Давыдовичем в зале Чайковского. И Евсюков за роялем, и капают слезы на клавиши… Извините за такой безжалостный вопрос… А здесь у вас - такая светлая музыка, ни ноты горя... Вспоминаются фото - юный Кобзон, с мамой...

- Это был человек внутренне светлый и оптимистичный, и он стремился всегда делать добро людям, даже зачастую не очень знакомым. Он вообще делал добро просто так, не потому, что это ему было выгодно или - ещё зачем-то.

Вот он такой был по натуре - все-таки лиричный, несмотря на мужественность и на постоянное хождение в галстуке. В душе у него была все-таки, как говорится, песня.

И мне показалось, что о нем не надо говорить - даже вот в музыке - ни маршем, ни гимном. Не надо - какими-то героическими аккордами... Которые, кстати, он прекрасно воссоздавал и, наверное, Кобзон - единственный исполнитель, кто так потрясающе мог сказать и спеть о Родине, о матери.

И вот, исходя из всего этого, я и писал "Посвящение Иосифу Кобзону".

Да - здесь темы такие - какие-то элементы детства, то, что вспоминается, редко, может быть, - ввиду какой-то жизненной суеты. Но это, я точно знаю, и была одна из черт его натуры.

И потом, ведь не хотелось никакого выказать сожаления, отчаяния, а хотелось показать какую-то печаль, хотя он человек был не крещеный, - какое-то такое немножко отношение к Богу. По-моему, мне это удалось.

- Да. То есть, я правильно услышал эту вашу мелодию? Я ее точно узнал?

- Да, да, я думаю, что таким и был Кобзон… Он всегда любил красивую музыку, и она получилась красивая.

Об Иосифе Кобзоне нельзя рассказывать гимном и маршем, и слезы на клавиши капать не должныФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- А вы же 40 лет с ним очень плотно работали?

- 40 лет, да, вместе. И вот такое, казалось, сложившееся уже представление о Кобзоне, о человеке - всегда в костюме, в галстуке, всегда подтянутом, с прямой спиной, оно как бы вошло, может быть, в некий стереотип. А вот настоящего Кобзона он - сам Иосиф Давыдович - иногда прятал под этим образом. Но, мне показалось, - что есть и такой Кобзон.

- Скажите, а вы будете делать партитуру своего произведения и для симфонического оркестра?

- Я вот уже думаю. Все-таки, может быть, сделать. Но это будет, не в обиду скажу, никого не хочу обижать из современных музыкантов, - уже не совсем то, мне кажется, музыка потеряет что-то свое…

- Нет, но рояль же должен там остаться!

- Я попробую, а в принципе, чего там… Ну, добавить виолончели, может быть, какую-то подкладку ритма как такового, там не нужно. Не знаю. Это надо пробовать. Пока я играю один. И всех это устраивает.

- Да, здорово. Вот буквально вчера было принято решение установить памятную мемориальную доску на Гнесинском училище, где Иосиф Давыдович и учился, преподавал...

- На институте, я бы сказал.

- Да. Как вы это вообще воспринимаете? Что таким образом так же увековечивается память об этом великом человеке…

- Я думаю, что это не память великого человека увековечивается, а придается определенный дополнительный статус значимости этому учебному заведению. Потому что Кобзон, несмотря на все трудности гастрольной жизни, закончил Гнесинку - причём, с классической программой.

После чего, как вы знаете, наверное, комиссия попросила – а спойте то, что вы поете для народа. И полтора часа он пел им песни. Пришла Пахмутова, пришел Фельцман, пришел Колмановский.

Так что - институт, он тоже не какая-то субстанция замершая, он тоже развивался и развивается. Сейчас это академия музыки, это уже как бы -.благодаря таким ученикам, как Кобзон, они не приподняли свой статус, а как бы приобрели новое значение.

Мне кажется - так. Это все - не из желания увековечить, а из желания того, чтобы показать, какие люди учились в этом учебном заведении.

- Да, еще на Багуловой аллее в Чите звезду Иосифа Кобзона открыли, и он успел ее увидеть, правда, на фотографии, я посылал, а Олег Потемин, его помощник, ему показывал…

- Они - в Забайкалье - правильно сделали. Сколько Иосиф Давыдович сделал для области, для края, для Агинского бурятского округа...

Потому что - то, что я там видел в 1978 году, и то, что стало после, это вот, как пелось в старинной песне, «мы рождены, чтобы сказку сделать былью». Вот именно эти слова больше всего подходят. Он делал возможное, и зачастую просто невозможное.

- Спасибо вам огромное, Алексей Павлович, за вашу память и за вашу музыку!

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