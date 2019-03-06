2019-03-06T15:31:32+03:00
Звезды

«Что с лицом?»: Ольга Орлова изуродовала себя фотошопом или пластикой

Ведущая «Дом-2» как минимум изрядно перестаралась с фильтрами
Петр СИМОНОВ
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Сама 41-летняя теледива очень много времени проводит в райских местах, откуда постит тонны фотоСама 41-летняя теледива очень много времени проводит в райских местах, откуда постит тонны фотоФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Бывшая солистка «Блестящих» приостановила полноценную карьеру певицы ради самого рейтингового шоу страны. Ольга Орлова трудится на программе «Дом-2», ведет ее вместе с Бородиной и Бузовой. Ольга, что помладше, к слову, «вылупившись» из участников скандальной телестройки в ее ведущие, делает карьеру певицы, все у них с Орловой наоборот.

Сама 41-летняя теледива очень много времени проводит в райских местах, откуда постит тонны фото. Тут вам и секси-бикини...

olgaorlova1311olgaorlova1311
Я всё равно верю в то, что каждый человек должен встретить в жизни свою самую большую любовь
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... и бассейные луки, и много всякой красоты с профессиональными фотографами или обработкой фотографий.

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Мудрый человек понимает, что агрессия другого - это его просьба о Любви. Согласны?
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Все так красиво, не придерешься. Оле Орловой чуть за 40, а выглядит не хуже обеих своих соведущих. К слову, в чужих Инстаграмах она выглядит немного иначе:

denisufimsk1992denisufimsk1992
Любимая мною ПЕви а, блогер, ведущая, и просто сладкая милашка, и няшечка ОЛечка ОРлова&D)))
72 отметок «Нравится»4 комментариевInstagram

Но и на старуху бывает проруха. Ведущая «Дом-2», вернувшись их экзотических пейзажей к родным пенатам, выложила домашнее фото с животными. Вот только сама Ольга на них неузнаваема.

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Проводы матери на работу Луфи, Дина,Ася
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Кто не застрахован от искривленных горизонтов или поплывших вокруг предметов? Фотошоп - штука коварная. Знающие Инстаграм-дивы говорят, что затягивает. Без фильтров естественную себя явить поклонникам многие уже и не решаются.

Но, может, все дело не в фотошопе? Фанаты предполагают, что, возможно Ольга поработала над собой с помощью пластики или уколов?

andrewsavchenko174: С фотошопом переборщила, ну или с фильтром, смотря чем пользовалась.

111nohka: Что с лицом? Оно неузнаваемо. И не в лучшую сторону. Либо фотошоп, либо лицо натянули, да переборщили.

Markmustafaev999: Фотошоп - сильная штука.

galochka_milk: А я подумала, что это Ольги мама и вправду, здесь на себя совсем не похожа!

kistetryas_izhevsk18: Сами на себя не похожи на этом фото.

_business_business_: Оля, что с вами?! Вы на себя не похожа, сильно похудели.

Напомним, Ольга Орлова начала карьеру совсем юной. Еще школьницей выпускницей снялась в клипе Кристиана Рея. В «Блестящих» оказалась в 18-ть, была «золотым составом», на ее вокале держался весь коллектив. Через 5 лет ушла из группы, чтобы работать сольной. В 2007 году карьеру приостановила, в 2015-м вернулась на сцену, но ненадолго. В 2017-м стала ведущей «Дом-2».

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После тяжелого периода, который Ольга Орлова пережила после болезни и смерти близкой подруги Жанны Фриске, бывшая участница группы «Блестящие», кажется, снова научилась радоваться жизни. Певица часто выходит в свет, ведет программу на ТНТ, является ведущей «Дом-2». И кажется, именно работа в телепроекте добавила новых цветных красок в жизнь звезды, ведь теперь ей по долгу службы приходится часто бывать на Сейшеловых островах, где проходит часть съемок. Вот и свой юбилей, 40-летие певица встретила именно там. Именинница решила отпраздновать день рождения фотосессией у бассейна в белоснежном бикини. И надо отметить, что удивила поклонников идеальной фигурой (подробности)

Ольга Орлова пригласила блогера в ресторан, чтобы та пощупала ее «импланты»

Не на жизнь, а в лютом споре за естественность схлестнулись телеведущая «Дом-2» и певица Ольга Орлова с блогером Леной Миро. Последняя на днях опубликовала пост, в котором обвинила исполнительницу в лицемерии. Мол, говорит, что в будущем воспользуется услугами пластических хирургов, а на самом деле «на лице живого места» от инъекции и вмешательств хирургического скальпеля. Орлова молчать не стала и жестко ответила хейтеру (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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