«Битва за сына»: Мама и брат звезды YouTube Юрия Дудя заявили в полицию о нападении бывших родственников

Московская полиция пытается разобраться в сложностях семейных отношений родственников известного журналиста и видеоблогера Юрия Дудя. Как выяснилось, еще осенью прошлого года его мама Анна Степановна (женщине сейчас 62 года) и старший брат Игорь (ему 39), подали заявление в полицию. По их словам, во время прогулки около дома на них напала группа мужчин. Одного из них заявители знают лично - среди нападавших, по их словам, был отец жены Игоря Дудя. Точнее, теперь уже почти бывшей жены Юлии - пара в состоянии развода. Но их общий 9-летний сын вот уже несколько месяцев живет с отцом, а не с матерью.

- В заявлении говорилось, что мужчина вышел из дома с сыном и матерью, - сообщил «КП» источник в правоохранительных органах. - Внезапно из стоявшей у подъезда машины вышли несколько мужчин. Тесть Игоря Дудя якобы попытался затащить ребенка в машину. А Игорь кинулся его отбивать.

В машине в этот момент находилась и невестка блогера Дудя. Но в итоге отец сумел 9-летнего мальчика взять его на руки и вернуться в подъезд. Говорят, в какой-то степени помогло то, что Игорь начал громко кричать и звать на помощь, привлекая внимание прохожих. «Нападавших» это несколько смутило.

Анна Степановна и Игорь Дудь в потасовке получили некоторые повреждения. Поэтому в тот же день старший брат журналиста написал заявление.

Тогда, в октябре 2018-го, полиция провела доследственную проверку, но уголовное дело возбуждать не стала. Вроде как не такие уж и сильные травмы получили заявители.

- Обычно такие дела расследуются очень аккуратно. С кем должен жить ребенок, решает не полиция, а суд, - продолжает источник. - Да, в подобных случаях одна из сторон настаивает на возбуждении дела по статье «Похищение ребенка». Но такого никогда не происходит. Родители должны как-то договариваться сами. Откровенного криминала в той истории не нашли.

Однако позже прокуратура этот отказ отменила. И вот дело принимает новый поворот, уголовное дело все-таки возбуждено - по статье «Побои».

Теперь полицейским предстоит еще раз опросить всех участников этой истории - невестку Дудя, ее отца, найти мужчин, которые его в тот день сопровождали.

Юрий Дудь эту историю пока не комментирует, на звонки журналистов не отвечает.

По некоторым данным, отец Юлии Дудь - довольно крупный бизнесмен. Но и родители Юрия люди не простые. Известно, что его отец - доктор военных наук, профессор военной кафедры МГТУ имени Баумана, автор нескольких книг по военной науке. А мать, Анна Степановна, преподает химию в Спортивной школе олимпийского резерва по плаванию «Юность Москвы». Среди ее учеников, например, призер Олимпиады, чемпион мира и Европы Антон Чупков.

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