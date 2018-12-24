2018-12-24T16:48:48+03:00
Телевизор

Дмитрий Борисов из «Пусть говорят»: Юрий Дудь задает вопросы, которые интересны старшекласснику

Ведущий Первого канала Дмитрий Борисов в интервью «Комсомольской правде» рассказал, что давно, больше 12 лет, знаком с Юрием Дудем
Матвей ВАСИЛЬЕВ
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Борисов высоко отзывается о Юрие ДудеБорисов высоко отзывается о Юрие ДудеФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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И секрет его популярности во многом видит в том, что Юрий задает вопросы «которые было бы интересно задать старшекласснику».

- Это такой почерк школьника-старшеклассника, у которого сбылась мечта встретиться со знаменитостями, - говорит Дмитрий. - Если бы десятикласснику дали возможность пообщаться с супер-известным человеком, то хайповая часть вопросов была такой же. И именно их потом разносят на цитаты, они обеспечивают многочисленные просмотры. Хотя там есть и более глубокие, традиционные с точки зрения интервью вопросы. Но именно темы, интересные школьнику в пубертатный период, обеспечивают основной хайп. Как часто занимаешься любовью? Какие у тебя сексуальные предпочтения? Сколько ты получаешь денег? Набор как бы запретных тем.

Юрий задает вопросы «которые было бы интересно задать старшекласснику»

Юрий задает вопросы «которые было бы интересно задать старшекласснику»

При этом Борисов высоко отзывается о Юрие Дуде:

«Юре этот юношеский максимализм, помноженный на провокацию, удалось возвести в степень особого стиля».

На вопрос почему в программе «Пусть говорят» он не пользуется такими же приемами: Борисов ответил: «Вот не представляю, что бы я стал задавать такие вопросы всем подряд гостям. Есть сдерживающие факторы: какие-то правила приличия, воспитания».

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