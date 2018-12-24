Дмитрий Борисов из «Пусть говорят»: Юрий Дудь задает вопросы, которые интересны старшекласснику

СЕГОДНЯ 18:15 2018-12-24T16:48:48+03:00

Ведущий Первого канала Дмитрий Борисов в интервью «Комсомольской правде» рассказал, что давно, больше 12 лет, знаком с Юрием Дудем

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И секрет его популярности во многом видит в том, что Юрий задает вопросы «которые было бы интересно задать старшекласснику».

- Это такой почерк школьника-старшеклассника, у которого сбылась мечта встретиться со знаменитостями, - говорит Дмитрий. - Если бы десятикласснику дали возможность пообщаться с супер-известным человеком, то хайповая часть вопросов была такой же. И именно их потом разносят на цитаты, они обеспечивают многочисленные просмотры. Хотя там есть и более глубокие, традиционные с точки зрения интервью вопросы. Но именно темы, интересные школьнику в пубертатный период, обеспечивают основной хайп. Как часто занимаешься любовью? Какие у тебя сексуальные предпочтения? Сколько ты получаешь денег? Набор как бы запретных тем.

Юрий задает вопросы «которые было бы интересно задать старшекласснику»

При этом Борисов высоко отзывается о Юрие Дуде:

«Юре этот юношеский максимализм, помноженный на провокацию, удалось возвести в степень особого стиля».

На вопрос почему в программе «Пусть говорят» он не пользуется такими же приемами: Борисов ответил: «Вот не представляю, что бы я стал задавать такие вопросы всем подряд гостям. Есть сдерживающие факторы: какие-то правила приличия, воспитания».

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